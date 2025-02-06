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新聞線上》大罷免是場漫長的戰鬥

2025/02/06 05:30

記者陳杉榮

大罷免浪潮風起雲湧，開春第一天，公民團體即送出十九位國民黨立委的罷免提議書，顯見台灣人民對於藍白兩黨在國會濫權擴權有多麼的不滿與憤怒。面對大罷免這場漫長的戰鬥，必須設定運動主軸和目標，光有怒氣和不爽，只是發洩情緒，不足以撼動藍白亂政，台灣人正在自救，民進黨不能無動於衷。

罷免不同於選舉，選舉是「選出我想要的人」，正向積極，稍有風潮選民就會投票。罷免是要「罷掉我不要的人」，負面消極，是一條「抗戰之路」，參與動能較低，必須透過宣傳和組織，強力說服選民連署和投票，難度很高。這也是高雄「罷韓四君子」念茲在茲，一再提醒各罷免團體，第二階啟動前應儘速招募與培訓志工、擴建連署據點與成立總部，「不只要打空戰、還要打巷戰」。

藍白兩黨立委一年來毀憲亂政胡作非為，啟動罷免只是還給台灣民主一個公道，為了掃蕩民主妖孽之氣，反制藍白嚴修選罷法等劣行，公民團體一鼓作氣進行罷免連署，遍地開花本屬應然。問題是，在野三十七席區域和四席原住民立委的選區，有的結構藍大於綠，有的藍營經營者眾，即使把他們罷免掉，公民團體能推出打得贏的補選人選嗎？若無基層經營或是適當人選，不是白忙一場？

罷免是政治運動，先前有人建議「精準打擊」，教訓幾個最弱的國民黨立委，罷掉他們，補選時增加民進黨的席次。現在已是民意沸騰，箭在弦上，罷藍遍地開花，打擊面擴大，「精準打擊」只會自挫銳氣。民主大敵當前，罷免大戰將至，民進黨如果不介入運籌帷幄，只憑公民團體單兵作戰，戰力恐怕難以持久，令人憂心大罷免浪潮會不會成為一閃而逝的美麗浪花？

一年來，傅崐萁和黃國昌以具體行動告訴「這個政府」，「除了整你，還是整你」，什麼關注民生議題，什麼理性務實科學，都是狗屎！民進黨不起而迎戰，國民黨只會變本加厲，作為「傅隨組織」側翼的民眾黨更會伺機奇襲。台灣要擺脫困局，民進黨唯有結合公民團體全力推進大罷免，施加強大壓力到讓國民黨受不了，才可能讓藍軍意識到，二○二六和二○二八兩場大選已經岌岌可危，必須及早處理寄生在他身上的側翼。選擇倒閣，解散國會，也是一個選項。民眾黨的政黨形象和柯文哲的貪腐濃墨難分，早已破產，不再具有八席不分區的實力，國會重新改選，重劃台灣新局，誰曰不可！

大罷免要成功，不能光是批判國民黨「親中賣台」，而是要讓人民有感，要以國家為主體，以台灣為本位，喚起年輕人的熱情，鼓勵他們參與公共事務，台灣才有救，大罷免才有希望過關。台灣青年需要一個充滿鬥志和希望的國家，需要一個迎向世界前進的台灣，鼓舞年輕人，完成大罷免，這是掌握權力者的責任，也是義務。

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