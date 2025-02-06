自由廣場》是誰當家鬧事 交由人民仲裁

◎ 姚孟昌

立法委員和總統都是由人民選出，立法院與總統均須遵守憲政體制，雙方共同為人民當家，對人民負責，這是代議憲政民主之理。總統也好、立法院也好，當家都不能鬧事，更不能違反憲法規範，侵奪其他憲政機關權限，尤其不可罔顧人民權益與國家永續，而恣意妄為。倘有任一方鬧事，須由其他憲政機關依權力分立機制予以制止、抵抗，繼而由憲法法庭啟動違憲審查程序以判斷是非對錯。若兩者均無法叫鬧事者罷手時，就必須由公民展開行動，罷黜鬧事者並追究其政治與法律責任。這就是國民主權原理與責任政治所在。

台北市長蔣萬安喊話民進黨「當家不鬧事」、黃國昌委員要賴清德總統「懸崖勒馬」，此時，國人須知，政府的當家者並非只有總統一人，而是也包括立法院。國家既然為人民所有，當家者的權力來自人民，人民當然能仲裁行政權與立法權的紛爭，並追究鬧事一方的責任。

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其次，國人自當辨明藍白陣營企圖透過話術扭曲憲政原理，混淆是非。試問，過去一整年，究竟是哪一方在違反憲法規範、誰在濫權作為？不就是當家者之一的立法院嗎？

立法院先通過《立法委員職權行使法增修案》企圖擴權，行政院覆議無效，立法院民進黨黨團、行政院、總統府與監察院等憲政機關被迫聲請憲法訴訟，所幸該法案被憲法法庭宣告違憲。立法院藍白兩黨索性聯手修改《憲法訴訟法》並封殺「新任大法官同意案」，企圖凍結違憲審查機制。爾後，立法院修訂《財政收支劃分法》令中央大幅釋出新台幣三千七百多億元給地方，衝擊中央施政規劃；繼而運用其預算審查權，濫行刪減國防、衛福與社會安全、教育文化與政府業務費用，癱瘓政府。立法院還修改「選罷法」欲限制選民行使罷免權。究竟誰在當家鬧事？國人自有明斷。

年假結束後，國人逐漸感受到立法院濫刪政府預算的不良作用，譬如，位於中部、南部與東部的「行政院聯合服務中心」僅能維持低度運作；衛福部的防疫宣傳預算遭刪，致使疫苗接種、健康飲食等宣導受到影響；勞工的產檢假、陪產檢假、陪產假薪資補助被刪減凍結，影響勞工新手爸媽與微小企業權益。全體國人同受立法院當家鬧事之苦。

立法院持續鬧事，公民並非束手無策。憲法第十七條規定人民有罷免權，公民進行罷免連署為要撥亂反正，使國會重啟。而藍、白與綠各政黨也毋庸爭執「誰在鬧事」，就請接受選民檢驗，讓人民裁斷。

（作者是大學教師）

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