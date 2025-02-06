自由廣場》四大無線電視台等換照 籲速審NCC委員

◎ 王正嘉

從去年十二月一日開始，NCC僅剩三位委員，依照組織法規定無法召開委員會議，屬於委員會保留約有三分之二事項延宕，勉強以委員諮議會維持剩餘的三分之一事項決議，歷經兩個多月，若再加上去年八月四位任期屆滿委員無法補足，算起來NCC無法正常完整運作，超過六個月以上，若再回溯去年四月底提名新委員開始，立法院朝野對於NCC委員紛爭已經逾九個月，NCC委員會不能正常運作的困境，迄今仍遙遙無期無法解套，令人憂心。

筆者身為法律專長的NCC委員，從去年六月建議透過當時仍完整運作的委員會，修正相關子法，調整射頻器材認證不用經委員會決議，讓諸如Iphone等手機得以順利上市，而創設委員諮議會，維持不足額委員下業務運作。至於廣播與電視台換照雖提早作業，但因為紛爭期間超過預期，當時所預計時間與法律應急手段都已經用罄，今年三月起即將有數個衛星頻道、六月底更有多家無線電視台與廣播電台執照陸續到期，如屆時NCC委員會仍無法召開，將有音樂與兒童頻道首當其衝，尤有甚者，老三台的台視、中視、華視與公視電視台，還有廣播電台如警廣、中廣、ICRT都將因執照屆期不能換發，可能無照下架，或者違法播出的狀況，對於公眾知的權利、消費者權益與產業發展等都影響深遠，實不可不慎。

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建議朝野政黨應正視這個問題，在立法院新會期開議列入優先審議事項，立法院交通委員會宜對四月底提名迄今的四位待審委員，採取分開審議，或比照公平交易委員會委員進行「全體審查、部分通過」的模式，只須通過一位，就能讓委員會合法召開，稍解上述問題；同時建議行政院開誠布公，盡速公布徵詢提名待審委員意願的結果，撤回部分提名或補提名方式給立法院進行審議，讓NCC委員會得有順利運作機會。

筆者之前已多次透過各種場合，提出上述解法，但鑑於茲事體大，雖人微言輕，仍再建議朝野放下成見，讓NCC委員會得以運作，俾能遂行通訊傳播基本法「促進通訊傳播健全發展，維護消費者利益」意旨。

（作者是國家通訊傳播委員會委員╱ 中正大學法律學系教授）

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