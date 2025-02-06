晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》四大無線電視台等換照 籲速審NCC委員

2025/02/06 05:30

◎ 王正嘉

從去年十二月一日開始，NCC僅剩三位委員，依照組織法規定無法召開委員會議，屬於委員會保留約有三分之二事項延宕，勉強以委員諮議會維持剩餘的三分之一事項決議，歷經兩個多月，若再加上去年八月四位任期屆滿委員無法補足，算起來NCC無法正常完整運作，超過六個月以上，若再回溯去年四月底提名新委員開始，立法院朝野對於NCC委員紛爭已經逾九個月，NCC委員會不能正常運作的困境，迄今仍遙遙無期無法解套，令人憂心。

筆者身為法律專長的NCC委員，從去年六月建議透過當時仍完整運作的委員會，修正相關子法，調整射頻器材認證不用經委員會決議，讓諸如Iphone等手機得以順利上市，而創設委員諮議會，維持不足額委員下業務運作。至於廣播與電視台換照雖提早作業，但因為紛爭期間超過預期，當時所預計時間與法律應急手段都已經用罄，今年三月起即將有數個衛星頻道、六月底更有多家無線電視台與廣播電台執照陸續到期，如屆時NCC委員會仍無法召開，將有音樂與兒童頻道首當其衝，尤有甚者，老三台的台視、中視、華視與公視電視台，還有廣播電台如警廣、中廣、ICRT都將因執照屆期不能換發，可能無照下架，或者違法播出的狀況，對於公眾知的權利、消費者權益與產業發展等都影響深遠，實不可不慎。

建議朝野政黨應正視這個問題，在立法院新會期開議列入優先審議事項，立法院交通委員會宜對四月底提名迄今的四位待審委員，採取分開審議，或比照公平交易委員會委員進行「全體審查、部分通過」的模式，只須通過一位，就能讓委員會合法召開，稍解上述問題；同時建議行政院開誠布公，盡速公布徵詢提名待審委員意願的結果，撤回部分提名或補提名方式給立法院進行審議，讓NCC委員會得有順利運作機會。

筆者之前已多次透過各種場合，提出上述解法，但鑑於茲事體大，雖人微言輕，仍再建議朝野放下成見，讓NCC委員會得以運作，俾能遂行通訊傳播基本法「促進通訊傳播健全發展，維護消費者利益」意旨。

（作者是國家通訊傳播委員會委員╱ 中正大學法律學系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書