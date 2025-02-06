自由廣場》一場不准農民提問的說明會 農業發展不該淪為政治犧牲品

◎ 劉庭妍

春節回到故鄉雲林，這塊被譽為「農業首都」的土地是台灣糧食供應的命脈，但這次回鄉，鄰居、菜市場討論的不只是農作收成與市場價格，而是農業部預算遭大砍，以及耳聞卻不清楚的國土計畫延宕。農民憂心未來生活的保障，擔心長年耕耘的家園被政治角力犧牲，真正關心農民的人在哪裡？

農業部預算遭砍，農民利益誰來顧？

國民黨籍立委張嘉郡與藍白聯盟聯手，刪減農業部的行政業務經費至只剩一元，導致農業部的基本運作面臨癱瘓。張嘉郡辯稱「老農津貼並未被刪」，事實上，發放老農津貼須有行政人員審查資格、核對資料、辦理補助，如今行政經費被砍光，這些程序如何能運作？名義上，津貼未刪，卻會因行政停擺而發放受阻，對農民來說，結果有何不同？

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行政業務費不只關係到老農津貼，還牽連農保、農職保、喪葬補助、農漁民子女就學金，甚至天災現金救助。去年暑假颱風過境，許多農地、漁塭、溫室損毀，災後補助是農民復耕的重要依靠。一旦農業部無法正常運作，這些補助申請是否都被拖延？農民生計如何保障？這些難題，張嘉郡與藍白立委有沒有想過？

抵制國土計畫，是為農民還是為土地開發鋪路？

雲林縣府抵制國土計畫，更令人疑惑。縣府高舉「捍衛農民權益」大旗，宣稱不繳交國土計畫功能分區圖是為「防止農地被中央管制」，但農民真正需要的，是這種政治對抗，還是具體的農業支持？

我親身參與縣府舉辦的「國土法說明會」，原以為是聽取農民意見、解釋國土計畫影響的討論，結果竟是單向宣講，毫無對話空間的一場政治動員。農民舉手提問，卻被縣長張麗善制止，強硬說「今天沒有要給民眾提問」。所謂的「說明會」，不過是政治宣傳的工具，農民的聲音被禁，無人回應問題。

說明會尾聲，一位里長起立發言，詢問去年颱風導致農田與房屋受損的補助申請進度時，張麗善冷冷回應「我們會請相關單位研議與您聯繫」，然後話題被迅速帶過。這與她在反國土計畫時的強硬態度形成鮮明對比，當農民真正需要縣府有所行動時，縣府卻選擇推諉。如此的「農民權益捍衛者」，究竟在保護誰的利益？

我們需要的，是務實農業政策，而非政治操弄

農民真正關心的議題，不僅是土地規劃與補助問題，還包括： 農產品價格低迷，大盤商壟斷市場，農民收益長期受壓縮、進口農產品衝擊本土產業，缺乏有效保護機制、天災後補助發放流程繁瑣，復耕資源無法及時到位。但在縣府與部分立委的政治操作下，農業政策淪為政治鬥爭的工具，卻沒帶來實質改善。反國土計畫不會讓農產品價格變好，刪減農業部預算也無助於農業發展，農民需要的不是對抗，而是可行的解決方案。

農業不能成為政治犧牲品

政治人物口口聲聲「捍衛農民權益」，但農民真正需要幫助時，卻只得到官腔回應；當農民試圖發聲時，卻連提問機會都被剝奪。如此「農民代言人」，能值得信任？

身為在雲林成長的年輕世代，我不願看到家鄉的農業發展被政治綁架。農民辛勤耕種看天吃飯，無暇研究法案，所以立委保障農民權益更顯得重要。應理性審查對農業部預算，確保必要的行政運作與補助發放；國土計畫應充分討論，而非淪為縣府的政治籌碼。農業的未來，應建立在持續發展與公平競爭的基礎，而非任由政治人物利用來撈取選票。

（作者是高雄師大教育系大學生）

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