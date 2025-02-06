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社論》民主僵局 頭家絕非局外人

2025/02/06 05:30

所謂的大罷免，只是「更大的民主」的一環，思考台灣民主脫困之道，不宜因大罷免而限制了想像與行動。圖為全台罷團三日赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（資料照）所謂的大罷免，只是「更大的民主」的一環，思考台灣民主脫困之道，不宜因大罷免而限制了想像與行動。圖為全台罷團三日赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（資料照）

本屆立委升二年級了，但是否每位都能升三年級，不知道。因為，「更大的民主」來了。罷免這個制度，目前看來很對民意胃口。藍白立委，通過加嚴版罷免法，正好提醒頭家不能讓權利睡著了。當然，所謂的大罷免，只是「更大的民主」的一環，思考台灣民主脫困之道，不宜因大罷免而限制了想像與行動。

罷免大戰，不知道是以戰止戰，還是相互保證毀滅。可以確定的是，這個過程會令不少立委不好過，也可能會令不少立委想更清楚，既然憲法增修條文已經有解套方案，也就是，對行政院提出不信任案，總統可以解散國會提前改選。如此一來，僵局不會由脆弱選區立委來承擔，而是造成僵局的所有立委的共業。當然，現行憲法設計，對黃國昌、翁曉玲等不分區，真還拿他們沒辦法，這是另一個課題。無論如何，沒有辦法下的辦法，不信任案加提前改選，仍是較佳的選擇。讓憲法規定如當初設計之落實，才是民主政治的制度優越性，因為它可以透過個別的私利考量，完成公益目標的更高價值。

憲法增修條文的既成道路不走，落得大家只能走「旁門左道」（大罷免）。藍白批評民進黨當家鬧事，卻完全沒有反躬自省，當下的民主僵局因何產生？不就是藍白在國會亂搞，自以為「造反有理、革命無罪」，又不對行政院長提出不信任案？自以為獲得多數民意支持，又不敢承受啟動不信任所帶來的立委提前改選，把過去一年的「豐功偉業」交由民意檢驗！既然認為國會亂搞是「替天（民意）行道」，民進黨政府「逆天（民意）則亡」，那麼提前改選立委神鬼交鋒，民進黨政府不是更岌岌可危嗎？有什麼好害怕呢！另一種政治狂想曲：為了凸顯民主僵局之荒謬性，不妨由民進黨立委反串發動不信任案，看看藍白立委如何接招？如果，藍白立委不同意，豈不是當眾自打嘴巴？

通過加嚴版罷免修法，翁曉玲又提出人民直接罷免總統的創意：參考現行「總統副總統選舉罷免法」，由人民連署推舉無黨籍總統候選人一．五％的連署門檻規定，再加上「公職人員選舉罷免法」中，罷免案連署人達十％以上規定，亦即只要達到全國選舉人總數一．五％以上的提議，十％以上的連署提出，就可成立罷免總統提案，再交由全體選民過半數之投票、有效票過半數同意罷免，即為通過罷免。提高罷免立委門檻，降低罷免總統門檻，擺明就是把頭家當做塑膠！這樣的提議，令人不禁想到，為什麼不順便修憲、修法，讓人民可以提案解散立院呢？既然立委是公民選出的，高談闊論尊重公民權利，怎麼可以把立委諸公諸婆置於公民之上，以頭家罷免不了來圖利自己呢！民意，民意，多少立委假汝之名，以行國會奪權濫權之實！

這次大選期間，藍白倡言內閣制、總統絕對多數當選等，但一年來未曾觸及修憲問題，反倒是立委違憲擴權層出不窮。如今，卻動起修憲降低總統罷免門檻的念頭。憲法增修以來，我國的民主快速發展，上演過不同類型的朝野力量對比，但民主運作基本上是可行的。然而，這次的民主僵局，已令行政、立法、司法、監察的權力失衡，憲法法庭形同帶著氧氣罩生存。此情此景，顯已指向修憲（制憲尤佳）之必要性。可憂的是，藍白只圖劫奪其它憲法機關權力，寧可讓憲法解決僵局之設計形同虛設。目的何在，令人費解。「更大的民主」，「人民的力量」，假使置身事外，不久民主可能就「被沒收」了。

一年來的民主僵局，藍白可謂始作俑者。國民黨胡作非為，係有幫凶民眾黨。設法教訓「傅隨組織」，「更大的民主」，更有爆發力。有人說，有怎樣的人民，就有怎樣的政府。其實，還有另一種句型，有怎樣的人民，就有怎樣的國會，就有怎樣的地方議會。民主僵局，沒有人是局外人。台灣是民主國家，公民有不可剝奪的權利，同時也有不可迴避的責任。公民達到這種成熟度，才能理直氣壯監督朝野的公僕角色。一年多來，民進黨雙少數執政，藍白憑恃立院優勢，自以為掌握權力制高點。朝野以民為主的協商精神，一夕之間蕩然無存，截然不同於三十年來的民主運作。主要變因，顯有外在元素，台灣民主果真被介入，朝野沒有贏家，頭家一定是輸家。二○二五，台灣民主能否蛇來運轉，頭家絕非局外人。

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