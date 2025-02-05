自由廣場》（鏗鏘集）民主法治會療癒美國的川普症候

◎ 李敏勇

蘇聯解體後的廿一世紀初，去俄羅斯旅行。訪托爾斯泰莊園後，去參觀列寧退休後的莊園宅邸和他的紀念圖書館，更去了普希金的家屋。旅程中在一個村莊的文物館留下題字：「列寧的夢消失了／普希金的秋天仍然留下來」這是甫過世的日本詩人谷川俊太郎的詩句。

一九九○年代初，谷川俊太郎在蘇聯的市場看到老婦欣喜於買到胡蘿蔔的場景，有感而發寫下短詩，說共產主義革命，並未帶給人民福祉；而普希金詩裡的秋天和他的詩永恆。

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蘇聯解體時，列寧的許多頭像被破壞、剷除。希臘導演安哲羅普洛斯的電影「尤里西斯生命之旅」的場景：航行在多瑙河的拖船平板上，被拆除的巨大列寧白色大理石頭像橫躺，電影�的返鄉人回憶保加利亞，前東南歐一些君主國家在共產革命時的悲愴記憶浮現。

君主帝制國家以君主立憲方式轉型民主化，保守（右）派和進步（左）派經由選擇執政是主流；有些君主帝制國家直接經由共產革命進入人民民主專政，實際上是共產黨專政。原本以左意識，號稱人民民主的政體成為共產專制政權。左、右意識政黨都可能專制極權化。

右極權的希特勒政權曾是歷史浩劫；左意識的史達林政權何嘗不是歷史浩劫？共產中國的毛澤東呢？右、左，只有在真正的民主體制，才能體現保守和進步的意義與價值。有些人常以左派即為政治正確，與右派的政治正確一樣，是偏執想法，反映認知的盲點。

國家，本質上是保守、右傾，因為垂直價值，有邊界；而進步的左派價值存在於社會，可以調節垂直價值的過度自我。兼容右、左意識的社會才能形塑正常國家。

共產主義以對抗資本主義起家，卻只能以極權、專制治國，而且不符合經濟的合理性原理。中國共產黨走資化才開展經濟的某種榮景，但統治本質不變，榮景無以為繼。所謂的「全世界的無產階級團結起來」的口號，也因國家圍牆而只是空談，民族主義才是共產中國的國家之道。

美國的川普是保守主義、右派政治人物，他的「讓美國再次偉大」施政口號充分顯示垂直國家價值。美國未有侵略殖民他國歷史，但與大多前殖民強國一樣面對移民問題，打擊左派、進步主義的水平價值。若以人格發展為喻，只是從「本我」（ld）發展到「自我」（Ego)，未昇華到「超我」(Superego)。

或許這樣的美國看來失去了寬宏的氣度，但美國畢竟是民主法治國家，而且是聯邦，州政府有相當程度的自主權。民主法治應該會療癒川普症候，不像中華人民共和國：看來黨國專制無期，民主無望。

台灣成為正常國家，有左右政黨，才是發展之道，而不是擺盪在台灣和中國之間。中國國民黨反共親共的背反現象不只對台灣是惡行，對中國人民更有害無益，只助長共產政權專制氣燄。台灣人民應堅定民主信念，鞏固法治條件，以正常國家獨立於中國之外。

（作者是詩人）

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