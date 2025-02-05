自由廣場》（林保華專欄）大罷免任務艱巨 國民黨心慌回應

大罷免第一槍，十八個被罷免的藍委及新竹市長高虹安的第一階段連署名單已送交中選會等待批准。第一階段須有一％以上的該區選民連署，才能進入最後投票。第二階段的任務相當艱巨，因連署人數必須是第一階段的十倍，且須在六十天限期內完成。

這次可以罷免的藍委有四十一人，然而要阻止藍白兩黨聯手在立法院毀憲亂政，就必須罷免且補上八名親綠立委，綠營才能取得多數阻止他們。可是並非被罷免的就一定能罷免；被成功罷免的選區進行補選，也未必能選出親綠的新委員，所以還是要多罷免一些才保險。

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第一階段的連署人絕大多數都是自發性的，他們會主動尋找連署站來連署。第二階段連署人除了部分自發者外，另一部分要志工去呼籲，有的還必須經由說服，連署人雖是第一階段的十倍，工作量卻遠不止十倍。這就必須增加大量志工，注入更多資源，因此需要廣大選民直接或間接的參與。

台灣的罷免經驗以高雄罷韓最成功。罷韓四君子提供六點經驗很值得參考。其中「不只空戰，還要巷戰」就是要把罷免進入到各個角落，尤其要走出同溫層，說服猶豫者、不同意見者。文宣更是必須不斷去做，被罷免者各人雖有不同情況，但有一個共同點就是他們沒有是非觀念，盲目跟隨傅琨萁走，也就是跟著共產黨走。罷免過程要不斷觀察情況的變化，調整策略，必要時須集中力量以攻克最惡劣的與最有希望罷成的。

面對洶湧澎湃的罷免潮，國民黨及其主子因心慌而不得不出面回應：一曰「當家不鬧事」，並由廈門台商協會副會長葉永松在海基會當著賴清德總統的面前喊聲。這可奇怪了，立法院是民進黨當家嗎？當然不是，是藍白在鬧事要癱瘓行政與司法部門，公民團體不是鬧事，而是以民眾真正力量來反制，把鬧事者驅逐出國會，因為他們用欺騙手段當選。葉永松要有實際行動演給共黨看，才可以保護自己在中國的利益。

二曰「放下政治，民生優先」。這是台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕目睹中選會人流滾滾後發出的籲求。但這也很奇怪，藍白立委在國會刪除或凍結民生預算時他們沒有出聲，到有人出來要維護民生預算時卻被倒打一耙。一月廿一日刪除二○七五億元預算，包括對台電凍結電費的補助、衛生部的疫苗、農業部和文化部的預算、數位部防詐預算等。在這之前連警消的頭盔預算也要刪除，王鴻薇說打仗時頭盔也是「戰備」，暴露了她不戰而降的主張，被痛斥後才「澄清」撤回。而藍委刪除與凍結軍費，造成國安危機，更是公開向中共表達「使命必達」，不惜與川普政府對台灣的要求唱反調。

賴總統、卓行政院長多次與韓國瑜立法院長協商，因為過去罷韓的烙印還隱隱作痛，所以韓除了說些市井怪話，沒有做出任何實際行動。如今民進黨的大門依然開著，就看藍白有沒有誠意協商？

（作者林保華是資深時事評論員）

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