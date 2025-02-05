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自由廣場》大罷免過後 對新國會的期待

2025/02/05 05:30

◎ 林進國

在藍白聯手操作之下，毫無意外的，二○二五年的政府總預算案通過了令政府運轉困難的方案，近一年來，因藍白所立惡法而累積的龐大民怨，如火山噴發般全面引爆，公民團體紛紛挺身啟動大罷免連署，民意沸騰熱度絲毫不受春節長假影響，甚至已突破藍綠支持者之間的籓籬，絕大多數台灣人民誓言要用罷免行動，捍衛我們的國家中華民國台灣，以促使立法院恢復理性問政的正常運作。

二○二四年台灣經濟成長高達四．三％，不但是亞洲四小龍之首，在全球已開發國家之中更是佼佼者，國家經濟成長直接帶動股市站上二萬三千多點的卓越表現，更為國庫稅收帶來大筆財富，二○二五年政府在國庫滿盈下編列三兆二○七五餘億元，這個錢是準備用來照顧人民、建設國家。

二○二五總預算案在藍白聯手下共減列政府二○七五餘億元，不但創下歷年新高，更離譜的是在通刪科目部份共減列九三九億七五○○萬元，藍白以粗糙手段大砍預算，明眼人一看就知，背後一定有來自共產黨的高人指點，其目的無非就是攔阻國家資源進入社會運作，對我國政府進行「點穴戰」，令其失能，企圖造成民怨，進而獲取邪惡利益。

藍白立委如此行徑，就好比，政府開了一家大飯店，並為台灣人民準備好最棒的食材與廚師，誰知買調味料與瓦斯的錢，卻被藍白刪減了，人民只能眼巴巴的望著滿倉食物卻餓著肚子。這也好比一家優質的公司，產品好、人才濟濟，但用來聘僱業務員的油錢與電費，卻被藍白給刪減了，這一來，空有再好的商品與業務人員，卻只能嘆英雄無用武之地。如此禍國殃民、誤人害己的荒唐立委，被罷免只是剛好而已。

期待在大罷免後，國會能恢復理性正常，並優先處理以下事項：

一、關於外人取得台灣身分證，務必更嚴謹。一般外籍與中國籍配偶可取得居留證，且享有準國民之社福照顧，限定一般外籍配偶十年以上才可申請身分證，至於中籍配偶，則在中國未解除對我敵對狀態之前，不可申請身分證。

二、台灣人凡是申請中國身分證者，一律徹銷其台灣身分證，公職人員則一律解職、查辦。

三、修正選罷法，不分區立委由政黨票選出，也應同步制定以政黨票罷免的方案，其罷免方式比照區域立委，由人民指定不分區立委名單進行政黨罷免連署，依區域立委選罷法，在通過一定比例之政黨票同意後罷免之，補選制度由各政黨推派人選後由民眾投政黨票選出。

四、修正立委選區制度，以二三六八萬人口除以一一三位立委，選區以平均人口數為廿萬人，重新制定立委選區，原住民立委不分山地或平地，比照每廿萬人（或稍低比例）選出一席原住民立委，避免票票不等值的不公平選制，發生在民主台灣。

台灣人民期待大罷免的終極目標，是要讓國會恢復理性正常、國家繼續向前，讓立委日後以維護中華民國台灣的生存與民主自由的生活環境，作為政黨的基本認知與責任。

（作者是科技公司營業經理）

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