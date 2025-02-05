自由廣場》從女藝人大S之死談起／傳染病及流感預算 國會應速鬆綁

◎ 林應然

這幾天因為一位女藝人大S罹患流感併發肺炎在日本過世，讓原本滯銷的流感疫苗突然間被許多有需求的人打完了，顯然女藝人之死喚起國人施打流感疫苗的警覺，但這實在有點可悲。

想當初，政府及醫療專業人員大聲疾呼，苦口婆心促請大家趕快施打流感疫苗，民眾卻掉以輕心，施打率並不高，猶有剩餘，因此，今年元旦後，政府遂開放讓全民不分階層皆可免費施打公費流感疫苗。政府及醫學專家的宣導，不如女藝人之死事件有效，「不見棺材不掉淚」的民情彷彿仍在時時發生。

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流感疫情每年都會發生，呼籲民眾，每年的十月後一定要趕快施打流感疫苗，施打流感疫苗是預防流感的最好方式，此外，勤洗手、戴口罩、避免人群接觸也是一種預防方式。一旦有流感徵兆，迅速就醫及早使用抗病毒藥，也可避免感染流感發生重症，台灣非常方便的就醫制度可提供及時醫療，這在國外是沒有的，國人應該感謝台灣的健保制度，民眾通常不用預約，不論白天晚上或假日，都可以找到醫師迅速診療。

從流感而引起注意的重要課題是，立法院最近刪除疾病管制署的業務宣傳費用，迫使副署長羅一鈞必須發言呼籲，認為此舉不利於傳染性疾病的管控。

事實上，如此恣意刪除預算，更易使流感疫情與施打流感疫苗的必要性，更加無法深入人心，而導致流感更易流行，在此期望立法院針對傳染病及流感的預算予以鬆綁，不要置國人的健康與不顧。

（作者是土中華民國基層醫療協會理事長）

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