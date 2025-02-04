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自由廣場》中國軍隊面臨人力與結構問題

2025/02/04 05:30

◎ 廖明輝

儘管解放軍持續推進現代化，但國際間質疑其作戰能力的聲浪依舊不斷。一月底，美國智庫蘭德公司發布兩份報告揭示解放軍所面臨的兩大核心問題：人力挑戰與結構困境。

其中由珍妮‧溫格（Jennie W. Wenger）主筆的《塑造中國軍隊未來的因素》（Factors Shaping the Future of China’s Military），剖析解放軍在人才招募的困境，指出中國長期致力於吸引頂尖大學的年輕人才，以支撐軍事現代化需求，但計畫遭受兩大限制：人口結構變化與軍隊文化適應性。首先，中國人口結構的變化使得徵兵來源日減，隨著中國出生率逐年下降，適齡青年大減，解放軍在人口紅利衰退之下，必須與企業界爭奪高素質人才。然而，年輕世代對軍隊生活接受度降低，許多人寧願進入科技產業或政府部門，而非從軍。其次，軍隊文化與現代年輕人價值觀的衝突加劇致徵兵困難。解放軍強調紀律、服從與集體主義，但現代中國年輕人更重視個人成長與自由，兩者相互矛盾。即使政府提供較高薪資待遇暨職業發展機會，但軍隊內部的階級文化、官僚作風及政治審查制度，仍令許多有潛力人才卻步。隨著科技戰興起，未來戰爭更依賴人工智慧、無人機及高科技武器系統。這些技術的運用需要高度專業軍事人才，而解放軍在這方面的競爭力仍然不足。解放軍若無法招募和培養適應未來戰場需求的人才，則現代化計畫恐難實現。

另一份由蒂莫西‧希斯（Timothy R. Heath）撰寫的《中國軍隊令人存疑的作戰準備》（The Chinese Military’s Doubtful Combat Readiness），分析解放軍的結構問題。指出解放軍迄今仍然優先考量政治忠誠，而非戰鬥能力，此一傳統導致中國軍隊的作戰準備狀況遭到質疑。解放軍的指揮結構長期受黨委控制，每個指揮官都必須與政治委員共同決策，導致決策過程繁瑣且僵化，導致戰時決策速度過慢，影響作戰靈活度。在高強度戰爭，快速決策暨即時應變是致勝關鍵，但中共指揮官必須等待政治委員批准才能行動，戰機可能稍縱即逝。此外，許多政治委員缺乏軍事專業背景，導致其決策往往出於政治考量，而非戰術需求。

另一個問題是解放軍的升遷仍然以政治忠誠為主要標準，而非戰功或戰略能力，也影響軍隊實戰能力。在歷史上，清帝國北洋水師雖擁有當時最先進戰艦，但因內部腐敗及戰略無能，在甲午戰爭慘敗於日本海軍。中共解放軍能否有效應對現代戰爭挑戰，仍是未知數。中國在軍事裝備雖持續進步，但軍隊內部決策機制若無法適應未來戰爭需求，先進武器可能難以發揮效果。上述這些核心問題若無法解決，解放軍的真實戰鬥力仍令人存疑。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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