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自由廣場》勿存幻想 從二二八看中共將如何統治台灣

2025/02/04 05:30

◎ 王克雄

二次大戰結束，在南京的蔣介石派陳儀來接收台灣。陳儀宣稱依照蔣的指示，設立集行政、立法、司法、軍事、警察、特務、公賣、印鈔於一身的「台灣省行政長官公署」。台灣現今有人對中共存有幻想，事實是，中國共產黨一旦統治台灣，也會在台設立類似的治理機關，休要夢想能保有言論自由、人權、集會、選舉、公正的法院，至於台灣人民、企業的財富、房產，也會像馬雲一般慘遭「共同富裕」，一夕化為烏有。

一九四七年三月六日陳儀給蔣介石的報告說「職以為，職到台灣以後，如對於日本時代御用紳士等，徹底翦除，一面台灣兵力比較雄厚，此次事情不至擴大至此」。果然從三月十日晚開始，大肆逮捕台灣菁英，予以殺害，甚至滅屍。中國獨裁統治者深知，當今的台灣人民已習慣民主自由，難以接受共產統治，最簡單的手段就是屠殺或送邊疆集中營洗腦。

二二八期間在台灣最高的軍事長官是白崇禧國防部長，在三月廿六日呈送蔣介石的密電「抗戰勝利後，中共假言論自由之名恣意詆毀本黨、政府及軍隊，台省一般不正確之報章輿論，亦同出一轍。」亦即白崇禧認為，凡是批評國民黨、政府及軍隊的都是共產黨，該殺。如果不幸遭中共統治，講一句中共的不好，也會是死路一條。

一九四七年三月蔣介石為了安撫台灣的民心，特別對台灣廣播，承諾「台灣省各縣市長提前民選」，但蔣介石騙人，並未實行。後來，國民黨撤退到台灣，情勢底定，為了爭取美國支持蔣政權，才開始辦縣市長選舉，但充斥國民黨作票及賄選。我們看香港的選舉就知道，選舉只是形式，不過是為中共支持的人背書而已。

白崇禧下令，台灣人的警察不可以帶槍，只准做戶籍和交通的工作。同樣的，中共最不放心的就是軍警，因他們懂得用槍，至於公務員則管理人民、教師培育下一代思想，但這些工作大多會被從中國來台的公教人員所取代，而台灣的軍公教人員則會被送去中國勞改。

台灣人不分藍綠，習慣於民主的抗議、示威、遊行，若遭中共統治，勢必受不了高壓獨裁專制，進而起來抗爭，屆時，又有一個二二八慘案會發生。

（作者是二二八教育基金會董事長、二○二五年海外二二八遺屬返鄉團團長）

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