晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》教壞囝仔的中指立委徐巧芯

2025/02/04 05:30

◎ 岳日明

中指的手勢在古希臘可指雞姦，用來鄙視、恐嚇或威脅他人，也是在暗示男性的性器官。

比中指（giving someone the middle finger），跟罵人三字經，都是構成公然侮辱，其結果不是被告到法院，就是被挨揍或互毆，一個中指手勢，惹來不必要的麻煩，何苦呢？其實，人都有學習不雅手勢或語言的習慣，尤其身居廟堂之上的國會議員，更該謹言慎行，以免一時的失控而口出惡言或作出不雅的動作，若經媒體的一再轉述報導，非常容易教壞囝仔大小。

藍委徐巧芯媒體前比中指罵人，經媒體披露後，許多中小學生，都學她比中指，學校老師又莫可奈何，要處罰又沒有罰則，糾正也沒用，反而更易引起群起仿效。

昨天在社區內，看到一群小學生在玩抓鬼遊戲，輸者要被贏家比一個中指。很好奇，我走過去，問「小朋友，你知道比中指是什麼意思嗎？」回說「是侮辱他人的動作」再問「老師會處罰嗎？」回答「別讓老師看到就沒事」再問「你從哪裡學的？」答道「報章電視都有報導，是立法委員徐巧芯教的」這個小六生還說「我爸媽都是投票給徐巧芯的，現在看到她的胡言亂語，變得非常討厭她常常講髒話，罵人，爸媽昨天有去連署要罷免她。」

觀察徐巧芯的一年來的言行，誇口「我要讓大家看到一個神擋殺神、佛擋殺佛的立法委員」，院會時穿睡衣，公然全武行，拳打女綠委。她還公開說「我即使被罷免也無所謂，憑我的條件還找不到工作嗎？會失業嗎？」

一個品行這般低俗的「中指」國會議員，已經不適任了，既然她還夸夸其談「被罷免無所謂，不會失業…」那就拜託台北市「南松山及信義區」不分政黨、顏色的選民，大家合力拉下她，成全她的心願吧！

（作者是台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書