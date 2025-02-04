自由廣場》教壞囝仔的中指立委徐巧芯

◎ 岳日明

中指的手勢在古希臘可指雞姦，用來鄙視、恐嚇或威脅他人，也是在暗示男性的性器官。

比中指（giving someone the middle finger），跟罵人三字經，都是構成公然侮辱，其結果不是被告到法院，就是被挨揍或互毆，一個中指手勢，惹來不必要的麻煩，何苦呢？其實，人都有學習不雅手勢或語言的習慣，尤其身居廟堂之上的國會議員，更該謹言慎行，以免一時的失控而口出惡言或作出不雅的動作，若經媒體的一再轉述報導，非常容易教壞囝仔大小。

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藍委徐巧芯媒體前比中指罵人，經媒體披露後，許多中小學生，都學她比中指，學校老師又莫可奈何，要處罰又沒有罰則，糾正也沒用，反而更易引起群起仿效。

昨天在社區內，看到一群小學生在玩抓鬼遊戲，輸者要被贏家比一個中指。很好奇，我走過去，問「小朋友，你知道比中指是什麼意思嗎？」回說「是侮辱他人的動作」再問「老師會處罰嗎？」回答「別讓老師看到就沒事」再問「你從哪裡學的？」答道「報章電視都有報導，是立法委員徐巧芯教的」這個小六生還說「我爸媽都是投票給徐巧芯的，現在看到她的胡言亂語，變得非常討厭她常常講髒話，罵人，爸媽昨天有去連署要罷免她。」

觀察徐巧芯的一年來的言行，誇口「我要讓大家看到一個神擋殺神、佛擋殺佛的立法委員」，院會時穿睡衣，公然全武行，拳打女綠委。她還公開說「我即使被罷免也無所謂，憑我的條件還找不到工作嗎？會失業嗎？」

一個品行這般低俗的「中指」國會議員，已經不適任了，既然她還夸夸其談「被罷免無所謂，不會失業…」那就拜託台北市「南松山及信義區」不分政黨、顏色的選民，大家合力拉下她，成全她的心願吧！

（作者是台北市民）

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