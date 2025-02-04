自由廣場》李彥秀的海角 究竟有多少億？

◎ 于則章

民間團體罷免中國國民黨區域立委的大罷免行動正如火如荼，與徐巧芯、王鴻薇同被列為台北市罷免名單的李彥秀，更被踢爆在美國加州爾灣高檔住宅區、中國海南島三亞市精華地段，都擁有上億元房地產，其中在加州爾灣的豪宅若申報無誤市值將高達台幣廿一億元。

李彥秀則宣稱美國加州爾灣的土地與建物是在二○一六年以一八○萬美元購入，並非前立委高嘉瑜所言價值台幣廿一億元；這筆財產為建物面積五一四二平方英尺（一四四．四八坪）且座落於六九○○平方英尺（一九三．八六坪）土地之上，辦公室同仁為配合申報表單，疏漏誤未將「平方英尺」換算為「平方公尺」才致誤會。

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但高嘉瑜質疑「也就是說，李彥秀一當選立委，就急急忙忙把大量資金，移轉到美國去置產，李彥秀甚至每年長期待在美國，到底是不是在計畫投資移民美國？她有沒有綠卡？」，凡此種種，恐會增加選民對李彥秀的「仇恨值」，讓罷免的可能性升高。

畢竟，中國國民黨從去年立院開議就旗幟鮮明的「傾中疑美反台」，去年十一月川普當選美國總統，一向友台的盧比歐被內定為國務卿，李彥秀卻說不能對美台廿一世紀貿易倡議太樂觀，挑撥台美互信的用意昭然若揭。

如今李彥秀被揭發在美國擁豪宅，但她對於美國房產如今價值究竟多少？是否投資移民或擁有綠卡？都沒說清楚，儼然是「海角廿一億」！一個立委尚且如此，整個中國國民黨內究竟有多少人跟李彥秀一樣，嘴巴上疑美，卻大舉「錢」進美國，說一套做一套，選民怎不心寒？

台灣人必須認清中國國民黨這種滿腦子只想在台美中都佔盡便宜，卻不承擔任何風險與責任，只要有權就恣意妄為撈盡好處，見到苗頭不對就拍拍屁股走人的卑鄙無恥本質，絕對不能再給他們掌握任何的政治權力，應踴躍站出來罷免李彥秀這些吃裡扒外的政客，秉持「台灣優先」的政治家才有機會出頭為民服務。

（作者是公務員）

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