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自由廣場》團結罷免舔共立委

2025/02/04 05:30

◎ 蔡敏雄

春節期間寒風瑟瑟，但大罷免舔共立委卻熱氣騰騰。據媒體報導，正月初三在台北市內湖推動罷免國民黨立委李彥秀的「港湖除銹」連署現場，一位高齡九十六歲的阿嬤前往連署，對李彥秀及國民黨表示不滿，更傷心落淚，只因國民黨提案凍結刪除長照預算，阿嬤將面臨沒人協助她洗澡的人生困境；另一位參與連署的七十歲阿嬤表示，連署罷免比出遊更重要，她哽咽說「如果被阿共併吞，我們的自由民主在哪裡？」所以趁現在站出來，她認為李彥秀表面看似溫婉，卻隨傅崑萁起舞，但我們台灣人不是好欺負的！兩位阿嬤由衷之言，勇挺「罷免」，令人敬佩。

藍白立委強推爭議法案，又聯手無差別砍中央政府總預算，引發全國「大罷免潮」。他們假藉監督政府、假稱為人民看緊荷包，卻行癱瘓政府，毀滅台灣之實。藍白要為中配「降低入籍台灣年限門檻」，讓中配不曾納稅也沒繳健保費的七十歲父母來台依親享用健保，可能一年要多發二億元以上醫療費，排擠台灣人的醫療資源與權益，使台灣健保負擔更沉重，這是亂挖人民荷包，豈是看緊荷包？藍白聯手大砍黨產會「黨產處理業務」九成預算，癱瘓政府阻止追查不當黨產，結果是得利於國民黨荷包，哪有為人民荷包著想？立委有權監督預算，可無權癱瘓政府、毀滅國家！

你我繳稅，不是要養共匪。為了救台灣、為了給子孫能享有民主自由生活，大家要團結「大罷免」那些舔共立委！

（作者是同愛小兒科內科診所醫師）

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