本屆立委二月一日就職滿一年，全台灣罷免提議遍地開花。尤其春節期間，「恭喜發財！連署書拿來！」的群眾口號，更讓罷免增添動力，昨天不少公民罷免團體已向中選會遞送提議文件。罷免是公民基本權利，反制並下架胡作非為的政客，以往只劍指個別公僕，這次卻風起雲湧，全國各地開展，響應者眾，顯非尋常，人民頭家對國會議員的整體表現普遍不滿與憤怒，形成民主台灣前所未見的罷免大潮。

這波「大罷免時代」來臨，其來有自。一年來，由中國國民黨與台灣民眾黨聯手在立院憑其多數席次，恣意妄為，已危及民主正常運作，必對國家社會帶來災難性後果。具體言之，藍白兩黨合謀，國會強行奪權，擾亂憲政平衡，侵襲行政、監察等憲政機關權力，架空憲法法庭運作，且從財政預算弱化政府政策執行力，尤其在中國脅迫日甚之際，侵蝕國家安全自衛能力。

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藍白聯手演出的國會亂象引發眾怒，不僅是政治的，也是經濟民生的。有如國人所見，由於部分立委素質低落，立法及審查預算政治掛帥，眾多提案未經討論、評估、審查即交付表決，連同黨立委也在莫名其妙的情況盲從舉手而強行過關。其中形同兒戲的預算刪減，誅連甚廣，國家運轉、國計民生、產業經濟、文化體育都受波及。因而，文化、影視、工商、體育等團體都看不下去，表達對立委諸公諸婆的憤懣，正是引發罷免潮的廣大群眾基礎。

必須強調，藍白立委聯手在國會惡形惡狀，如果只是關起門來搞國內政治惡鬥，或許可視為去年大選爭取執政權不成的報復，亟思利用「朝小野大」之勢，架空賴清德政府。然而，藍白立委所作所為，從外部或大局來說，卻頗有居心叵測，與中國隔海唱和之實。

最基本的，中國一直把民進黨視為「台獨」而強力打壓，從陳水扁主政至今不改，對賴清德亦然。國會奪權，形同藍白合手架空賴政府，中國最樂見。同時，凍結及刪減國防預算，尤其阻撓國艦國造，直接削弱台灣安全及防衛能力，有如奉送中國不設防的大禮。此外，藍營與中國互動頻繁，一年來其立委集體赴北京輸誠，個別立委配合中國演出統戰戲碼，台灣人都看在眼裡。

就在此時，川普總統再度執政，強調「美國優先」，就職演說明言將「結束世界利用美國慷慨的時代」；且有如《紐約時報》所說，「王者歸來」的川普警告國內外，美國不會接受任何人說不。眾所周知，川普要求各國為自身的防衛善盡責任，立陶宛、愛沙尼亞已因而承諾明年起把國防預算提高為國內生產毛額（GDP）的五％。台灣的藍白政客勾串削減國防預算，形同向美國及國際社會發出錯誤訊息，也實質重創國家安全。

對一年來立院的荒腔走板演出，聯電前董事長曹興誠有頗為中肯的觀察：今天我們看到的國會亂象，在中國共產黨眼裡，一點都不亂；這是他們精心策劃，按部就班，利用國民黨弱化台灣的統戰成果。他因此出面，邀集民間團體成立「反共護台志工聯盟」，號召民眾出來罷免毀憲亂政的立委，這幫人正從內部顛覆台灣，是「賣台內奸」。

尤有甚者，藍白政客作惡心虛，藉由修改《選罷法》提高罷免門檻，繁複罷免程序，且直接適用本屆立委而不惜自肥，凡此都限制了人民罷免權，違反國民主權原則。其初審且僅開會三分鐘，即通過提案；通過後猶遲遲不送出國會大門。如此草率、機關算盡，台灣人看盡政客醜陋嘴臉，倒盡胃口。

面對民間排山倒海而至的罷免潮，藍白兩黨政客顯無絲毫自我檢點和收斂的打算，還可能變本加厲，繼續在國會作亂。對於奪權惡鬥，他們以制衡自辯，反對行政院提覆議；亂刪預算引發公憤，拿「造謠」當遮羞布，宣稱監督是職責；面對罷免浪潮，則將祭出「以罷制罷」。在新會期，還可能民粹手法盡出，從停砍公教年金、放寬中國配偶入籍年限等著手，製造社會對立，討好中國。

執政黨對罷免潮至今採觀望態度，強調罷免反映公民社會真實聲音，尊重公民團體自主性，不希望被貼上政黨對抗標籤。儘管如此，藍黨主席朱立倫仍稱「綠側翼假扮民意」發動罷免，完全無視該黨的國會亂政，連「中華民國派」都已看不下去。從而，主政者旁觀，心存善意，在正常民主社會或承平時期容或可取，但現今台灣內外政治情勢顯非如此，罷免進入第二階段尤非所宜。同樣是曹興誠的話，這是「當家不管事」，則台灣危矣。

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