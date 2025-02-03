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自由廣場》迎戰藍白紅大蟒蛇 台灣加油！

2025/02/03 05:30

◎ 張月環

今年是蛇年，又稱作小龍年。當今中國對台的霸凌，在軍事上或認知作戰進行「蟒蛇戰略」。隨著藍白國會亂象，中國更深層的纏住台灣；民進黨雖執政，但自賴總統上任以來，柯P的涉貪弊案與國會之亂佔據媒體版面，總預算更遭藍白濫刪。賴政府推動的「讓台灣人民更幸福」政見，似在無休止的內耗中顯得力不從心。

作為最大在野黨的中國國民黨，黨如其名；只是以前反共，有些黨員也會朝台灣大局著想。例如國民黨員辜振甫，他在世時，曾捐贈八千萬元給日本某大學成立台灣研究所，推展年輕世代研究台灣歷史、政經文化外，在滿一二五年週年紀念時，更舉辦台灣文化週，放映台灣電影、布袋戲、舉辦台日研討會等，為台灣發聲。辜振甫的格局，是一個大黨的格局，可惜，這個格局似在當前的黨員身上看不到。

當今的國民黨員除舔共外，批評台灣文化人是要飯的，比中指、罵髒話、穿睡袍來國會上班，讓人看了傻眼、搖頭，怎麼選出這樣的立委？而大砍國家預算，欲癱瘓台灣，讓執政黨不好做事，藉以取得政權，而非以全台灣的福祉為優先。像這種短視想法的黨員，讓人民罷免掉是剛好而已。

這次罷免行動，民進黨一定要全力支持，否則「蛇拍無死，顛倒惡」（打沒死的蛇更毒），最爽快的一定是對岸，因為癱瘓台灣、內耗力量就是中共蟒蛇計畫之一啊！台灣加油。希望全民團結的正面能量，迎戰無所不用其極的蟒蛇戰略。

（作者為兼任教師）

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