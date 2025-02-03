自由廣場》（胡，怎麼說）高安國、朱立倫與62中國狼

◎ 胡文輝

退役陸軍中將高安國被中共吸收，在台灣成立第五縱隊地下組織，密謀在中共武力犯台時當內應，佔領官署、破壞軍事設施、殺害政要等。「高安國叛國案」被我國司法單位破獲並起訴，但這絕不會是中共狠吞台灣、消滅中華民國陰謀的單一事件。

藍白六十二個「傅崐萁們」，如中共豢養的「座狼」，把立委審查預算權當「狼牙」，用森森利牙狠咬亂撕，把中華民國政府咬的體無完膚，多個部會遭半癱瘓，更嚴重削弱台灣的國防力量。責在捍衛國家的國防部感嘆︰中國最高興！國際媒體也解讀世局︰中國最高興！

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果然「中國最高興！」，狠砍及大量凍結台灣政府預算、癱瘓多項保衛台灣力後，「傅崐萁們」核心闖將之一藍委陳玉珍，應召急奔廈門，和中國國台辦主任宋濤同披紅圍巾，嘉勉慰勞意味不言可喻；其實中共當局對藍白委大砍台灣政府預算，一路大讚。藍白紅本是同路人、一鼻孔出氣都不藏了！

罪魁禍首藍白六十二個「中國狼」，首謀就是四月急赴中國北京，由中共統戰頭目王滬寧面授機宜的傅崐萁，及掌控「傅隨組織」白八委的黃國昌，尤其背後操控推波助瀾的黑手、上任中國國民黨黨魁就急向中共頭子習近平表態表忠的朱立倫。

高安國是中國國民黨員、朱立倫是黨魁。匪諜無孔不入」，當年，反共的中國國民黨要我們防諜；現在，我們卻要用這句，防範親中舔共的中國國民黨！高安國潛伏內部密謀推翻台灣、易曝露而危害可控，朱立倫及六十二個「中國狼」企圖從內部顛覆瓦解台灣，卻如披著政黨及立委外衣騙過不少台灣人，危險更大。

「傅崐萁們」過去一年恣意亂台禍台、得意更猖狂！人民大罷免浪潮勃興，藍白用中共手法抹黑民間罷團為綠營側翼、辱罵為「綠蟾蜍」，卻藉勢藉端施壓民進黨不要介入。我們正告︰大罷免不是民進黨家務事，民進黨若冷眼旁觀、坐觀成敗，恐怕不但會丟掉政權、丟掉台灣、更丟掉自己！藍軍諸侯盧秀燕、侯友宜等只要黨不要人民出面挺藍委，就像幫傅崐萁擦屁股的小弟、小妹！

現在，是台灣存亡關鍵時刻，罷掉藍委才能救台灣、保民主、存續中華民國！現在，是主權在民、人民拿回台灣前途主導權時刻，今天起，罷免傅崐萁們的「大罷免潮」正式展開，罷免藍委，人人有責，一人一票、票票投罷！

（作者為資深媒體人）

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