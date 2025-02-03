晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》DeepSeek「深度恐中」與全球因應

2025/02/03 05:30

◎ 蘇緯政

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出AI模型，在春節期間造成輝達股價崩跌近十七％、台積電的美國存託憑證重挫約十三％，全球科技類股陷入震盪。然而，隨之而來的「資訊安全與隱私保護」疑慮，更引發國際社會的高度關注。

DeepSeek的隱私政策中明確規定，用戶的資料都儲存在中國境內的伺服器，且受中國的法律管轄；此外，亦有條款指出，當涉及國家安全等情形時，不論是處理、利用、傳輸或揭露用戶的資料，都不需事先取得其授權或同意。簡單地說，使用者的任何資料都可能被中國政府以「國家安全」為由，隨時予以蒐集、取用或監控，這無疑是很嚴重的隱私及安全風險。

此外，經實測發現，DeepSeek的AI模型會對涉及中國政治敏感議題進行「言論審查」。例如問到六四事件、習近平、中國人權、台灣主權等敏感議題時，會拒絕回答或提供中國官方的回應。這樣的審查機制，不僅會讓使用者對內容的真實性有所疑慮，更會迫使用戶產生順從或自律行為，阻礙資訊與言論自由，甚會影響科技創新的進展。

面對疑慮，多國開始採取應對措施。美國國務院將限制任何使其數據面臨風險的工具及科技，以保護資訊與基礎設施的安全，且美國海軍已要求避免以任何形式使用DeepSeek模型。義大利已緊急下令限制DeepSeek取用義大利用戶的個資，並要求其說明資訊取得與使用方式。

另外，像日本、英國、法國、德國、澳洲、印度、荷蘭與愛爾蘭等國，都分別呼籲該國使用者應保持謹慎。當然，台灣數發部也特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek的AI產品，以防範用戶相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

暫且不論DeepSeek所宣稱的低成本、高效能，是否為中國慣用的大外宣，或其技術是否侵權，仍待各方專業驗證及釐清。若僅以資訊安全與隱私保護而言，DeepSeek所帶來的「深度恐中」問題，未來勢必成為全球共同面臨的風險與挑戰。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書