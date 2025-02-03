自由廣場》DeepSeek「深度恐中」與全球因應

◎ 蘇緯政

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出AI模型，在春節期間造成輝達股價崩跌近十七％、台積電的美國存託憑證重挫約十三％，全球科技類股陷入震盪。然而，隨之而來的「資訊安全與隱私保護」疑慮，更引發國際社會的高度關注。

DeepSeek的隱私政策中明確規定，用戶的資料都儲存在中國境內的伺服器，且受中國的法律管轄；此外，亦有條款指出，當涉及國家安全等情形時，不論是處理、利用、傳輸或揭露用戶的資料，都不需事先取得其授權或同意。簡單地說，使用者的任何資料都可能被中國政府以「國家安全」為由，隨時予以蒐集、取用或監控，這無疑是很嚴重的隱私及安全風險。

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此外，經實測發現，DeepSeek的AI模型會對涉及中國政治敏感議題進行「言論審查」。例如問到六四事件、習近平、中國人權、台灣主權等敏感議題時，會拒絕回答或提供中國官方的回應。這樣的審查機制，不僅會讓使用者對內容的真實性有所疑慮，更會迫使用戶產生順從或自律行為，阻礙資訊與言論自由，甚會影響科技創新的進展。

面對疑慮，多國開始採取應對措施。美國國務院將限制任何使其數據面臨風險的工具及科技，以保護資訊與基礎設施的安全，且美國海軍已要求避免以任何形式使用DeepSeek模型。義大利已緊急下令限制DeepSeek取用義大利用戶的個資，並要求其說明資訊取得與使用方式。

另外，像日本、英國、法國、德國、澳洲、印度、荷蘭與愛爾蘭等國，都分別呼籲該國使用者應保持謹慎。當然，台灣數發部也特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek的AI產品，以防範用戶相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

暫且不論DeepSeek所宣稱的低成本、高效能，是否為中國慣用的大外宣，或其技術是否侵權，仍待各方專業驗證及釐清。若僅以資訊安全與隱私保護而言，DeepSeek所帶來的「深度恐中」問題，未來勢必成為全球共同面臨的風險與挑戰。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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