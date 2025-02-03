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自由廣場》（李筱峰專欄）對敵人忠誠的反對黨

2025/02/03 05:30

◎ 李筱峰

民主政治是政黨政治，這是政治學或民主原理的基本常識。獲多數人民選票的政黨成為執政黨，未獲多數者成為在野黨。在野黨英文學名叫Opposition，所以又稱反對黨。反對黨的角色在於監督執政黨，但並非凡事都要反對。關於反對黨，有一個名詞「國王陛下的忠誠反對黨」（His Majesty’s Most Loyal Opposition），這詞源自於英國，原指英國國會中的少數黨，不論對執政黨如何的反對、杯葛，都是永遠對國王忠誠。國王代表英國的利益，所以反對黨的任何監督動作，最後都是為國家利益著想。民主憲政的國家沒有國王，所以「忠誠的反對黨」是對國家忠誠。

台灣民主化之後，黨禁開放。二○○○年民進黨陳水扁當選總統，號稱第一次「政黨輪替」，至今共歷三次政黨輪替。然而台灣真正有「政黨政治」嗎？

其實，台灣和一般實行政黨政治的民主國家很不同。一般民主國家的各政黨所認同的國家都會一致，例如美國不論民主黨或共和黨，他們所認同的國家就是美國。絕對不會出現有些政黨認為美國是大英帝國的一部分。但是台灣不然，綠營的民進黨（及台聯、基進黨等），認為台灣是一個主權獨立的國家（即使目前國號叫中華民國）；藍營的中國國民黨則認同中國，台灣是中國的一部分。正常的民主國家，在生活價值上可以多元，但在國家認同不可能多元。當國家認同不一樣，如何進行政黨政治？

更重要的，過去兩蔣時代堅決反共，但兩蔣結束，繼而要讓國民黨本土化的李登輝被趕出國民黨之後，中國國民黨開始放棄反共，進而媚共，聯共制台。他們忘記當年他們是如何辱罵台獨是「共匪同路人」，現在「共匪同路人」輪到他們當了；他們忘記當年他們辱罵黨外民主運動是「利用民主在破壞民主」「利用自由在破壞自由」，（說也可笑，當年軍事戒嚴，並無民主自由，我們如何利用不存在的東西破壞不存在的東西？），反倒是今天台灣已是民主自由國家，他們開始利用台灣的民主自由進行對民主台灣的破壞！

近年來中國國民黨結合前來投靠的白黨政客，以些微的多數，在立法院內通過一連串的毀憲亂政的提案，完全不像一般正常民主國家的「忠誠的反對黨」，反倒是成為「對敵人忠誠的反對黨」！

一一四年中央政府總預算案被他們大砍二○七五億、另凍結二六○○億。凍刪的四六七五億直接攸關人民的生活，國家的安危。例如，經濟部挹注台電經費一千多億全數減列（民生電價十六年凍漲的成績可能一夕崩潰！）；外交部業務費凍結五十％。（是否他們心想，外交是北京中央的事？）；中選會業務費凍結五十％（直接癱瘓中選會以自保乎？）；數發部減列二億（竟拿網路詐騙最重要的守門員預算狂砍！）；行政機關的業務費，包含行政、水電、印刷、交通等公務員日常最基本的業務支出，大刪大砍（公然霸凌全台公務員！）；救災的預算，連消防員買頭盔的錢，也刪！（以後地震預警就免了，人民自求多福？）最可惡的，潛艦國造預算也凍結十億，連守衛國家的國軍弟兄都要打壓！

而審查過程更是醜態百出。例如預算審查截止前三天才丟出上千個案子來審。到了三讀程序之前，才把法案內容印出來給立委們看；甚至還有邊表決邊塗改；還有表決完才發現表決錯了，提出撤案；有單位的預算被刪到「負數」；有單位的預算被重複刪兩次以上；有藍委（如葉元之）坦白他不知法案內容就跟著舉手刪除。

這次藍白在立法院的毀憲亂政、癱瘓中央政府、削弱台灣國防的行動，果然獲得中共及其媒體的肯定。王鴻薇甚至不演了，她承認她就是中國人，就是要搞垮台灣！好一群「對敵人忠誠的反對黨」！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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