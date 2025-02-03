自由廣場》警方跟監吳靜怡 未依法依規執法

◎ 葉昱呈

政治評論員吳靜怡，日前現身北市力挺罷免徐巧芯的公民團體，離開時卻一路被警察跟蹤，質疑是否回到戒嚴時期？要求台北市長蔣萬安給交代，蔣卻對外表示「我的態度一向就是支持警方，依法依規在應有的範圍內執法」。問題是，警方真有依法依規執法嗎？

未依法依規執法之事實一：

《警察職權行使法》第四條規定，警察行使職權時，應著制服或「出示證件表明身分」，並應「告知事由」。但根據吳靜怡公布的錄影內容，便衣警察並未出示證件表明身分及告知行使職權之事由。

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未依法依規執法之事實二：

《警察職權行使法》第九條規定，警察依事實足認公共活動參與者之行為，對公共安全或秩序有危害之虞時，於該活動期間，得予攝影、錄音或以其他科技工具，「蒐集參與者現場活動資料」。吳靜怡參加的活動，係民眾以「發送過年春聯，傳達民主理念」為由，申准之合法集會活動，試問有何事實足認吳的行為，有危害公共安全或秩序之虞？退一萬步說，即便行為有違法疑慮，也應依規定蒐集參與者現場活動資料，而非一路跟監。

未依法依規執法之事實三：

《警察職權行使法》第十一條規定，警察對於「有事實足認其有觸犯最輕本刑五年以上有期徒刑之虞，或有參與職業性、習慣性、集團性或組織性犯罪之虞者」，為防止犯罪，認有必要，得經由警察局長書面同意後，以目視或科技工具，進行觀察及動態掌握等資料蒐集活動。因該規定涉及憲法保障之一般人格權，在實施時必須遵循嚴格要件，並符合比例原則，方得為之。但吳靜怡並未符合上述「有犯罪疑慮」之實施要件，顯然警方已涉嫌違法跟監。

綜上，警方以「保障人身安全為由，行違法跟監之實」，宛如回到白色恐怖時期，且已構成濫用警察權力，蔣市長應說清楚、講明白，以釋疑慮。

（作者為公務員）

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