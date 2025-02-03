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社論》美、台應形成科技抗中第一島鏈

2025/02/03 05:30

川普重返白宮，成為影響全球地緣政治與經濟的最大變數。台灣能否複製美中貿易戰的受益者角色，成為川普二．○的大贏家，繫於兩個重要議題：一，川普的關稅戰是否波及台灣？二，藍白聯手大砍國防預算，是否惹惱一再要求盟友提高國防預算，以展現自我防衛決心的川普，造成美國維護台灣安全的承諾生變？換言之，不僅川普的政策走向，甚至國內政局的形勢，都是影響台灣發展的關鍵。

川普是民粹型領袖，對商業利益的重視甚於對普世價值的堅持，因此其「讓美國再度偉大」的核心思維，係以是否符合美國利益的角度，重新檢視美國為維護自由世界的穩定，付出的代價是否划算。故而，在地緣政治上，他頻發驚人之語：例如建議加拿大乾脆放棄主權加入美國、不排除以武力取回巴拿馬運河控制權、買下格陵蘭等，言論之直率、強硬，並未留下國際政治運作上圓融、轉圜的空間。同樣，川普在美國是否協防台灣議題上，也未給予肯定的承諾。尤要者，川普從第一任起，即不斷要求盟友提高國防經費，承擔自我防衛責任，但藍白對國防經費仍予以大幅刪凍，不但未達到GDP五％的川普指標，更將研發重大不對稱戰力的潛艦、無人機經費大幅刪減，勢必承擔川普對台灣自衛決心的質疑。

在全球經貿議題上，川普傾向保護主義、單邊主義，將使已進加護病房的全球化，加速死亡。春節期間，甫上任的川普，開始拋出一些強悍的政策，最重要的是關稅。川普二月一日宣布，自四日起對加拿大和墨西哥輸美商品開徵廿五％關稅，對中國商品徵十％關稅；引發加拿大、墨西哥也對美祭出報復性關稅，一場大規模的關稅戰火已經點燃。川普也對歐盟撂下狠話，希望提高對歐盟的關稅。但值得國人關注的是，上波在美中貿易戰未被波及，反而受益的台灣，此時似乎成為川普關注的重點。從選舉開始，川普一再抨擊台灣搶走美國晶片一○○％的生意，表示「晶片製造業都跑去台灣」，並抨擊拜登以鉅額補貼台積電前往美國投資設廠的「晶片法案」，認為高關稅就可迫使相關半導體回到美國。因此，台灣半導體能否躲過川普最新掀起的關稅風暴，令人憂心。

如今台灣面臨的形勢，與川普第一任時不可同日而語。目前台灣的半導體供應鏈具完整性與強大韌性，尤其晶圓代工獨霸全球，已成為川普關稅雷達上鎖定的目標。事實上，先進國家以補貼爭取國外半導體前往投資的作法大致相同，拜登的晶片法案並無不妥，但川普的想法顯然不一樣。對於促成美國產業回流與轉型，拜登的武器是補貼，川普的武器是關稅。其功效如何，可以台積電為分析案例。台積電的晶片並非終端產品，是依循客戶的要求運往各國的組裝廠，最後以手機等產品型式銷往美國等地。再者，台積電先進製程能夠獨霸市場，靠的是技術與品質，並非價格。因此，對台積電的晶片如何課稅，不但是實務上的難題，更重要的是，台積電的先進晶片無法找到替代品，對其課稅不會加重台積電的成本，反而是變相加重美國消費者的負擔，使得通膨再度惡化，川普似宜三思。

川普若對台灣半導體加徵關稅，顯然弊大於利，無助於美國製造業的再起。關鍵在於，民粹型領袖往往無法理解問題的癥結，因此，日本在一九八五年面臨的「廣場協議」，及次年的「美、日半導體協議」，造成日本經濟泡沫破滅，「失落三十年」，台灣應該引以為鑑。當時，日本的半導體全球市占率一度超過五十％，記憶體市占率超過八十％，電子消費品更橫掃全球市場，「日本第一」的呼聲甚囂塵上，引起美國社會的疑慮，造成強烈的反日氛圍。因此，美國以廣場協議迫使日圓大幅升值，削弱日本出口商品的競爭力；並以美日半導體協議要求日本開放市場，同時對日本半導體產品課一○○％關稅。此後日本半導體備受打擊，而韓國、台灣的科技業則趁機壯大。重要的是，日本衰落了，美國製造業卻無力復甦，製造部分因成本太高，仍必須尋求境外代工，這給了台積電等晶圓代工崛起的養分。換言之，美國要使製造業回流，當務之急是改善投資環境，並以補貼優惠吸引外來投資，而非以關稅作為威逼盟友的武器，造成兩敗俱傷的局面。

日前，中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出的人工智慧模型，號稱成本比西方類似模型還要低很多，觸發輝達等AI大廠股價狂瀉，但已遭控技術抄襲，及違反美國禁令，擁有五萬個輝達最先進的H100圖形處理器，更被質疑準確率太低，與言論審查等，遭到很多國家禁用。但無論如何，此顯示美中科技戰必然加劇，必會凸顯台灣的重要性。川普的正確作為，是將台灣視為圍堵中國的「科技第一島鏈」的重要盟友，強化美國與台灣、南韓、日本的科技防線，方可遏止中國獲取先進科技擴張軍備，造成對自由世界的危害。

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