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自由廣場》 藍白亂砍台灣語言文化預算的危機

2025/01/25 05:30

◎ 張學謙

國民黨與民眾黨（藍白兩黨）在立法院大量削減客家委員會與文化部的預算，導致本土語言與文化的宣傳經費大幅縮減。這項決策不僅嚴重影響台灣的語言多樣性與文化復興，更反映出藍白兩黨無視於本土語言急劇流失的危機。預算分配係展現國家價值觀，藍白兩黨削減語言文化宣傳經費，等於宣告本土語言文化並非優先發展對象。

在台灣，原住民族語、客語及台語等族群語言，早已因過去獨尊華語的政策而陷入流失危機。此刻削減語言文化宣傳經費，是對語言復振努力的重大打擊。長期以來，強勢語言如華語和英語享有市場推廣與政策支持，弱勢語言則面臨語言霸權與社會邊緣化的挑戰。藍白兩黨大幅刪減本土語言文化預算，使岌岌可危的在地語言文化雪上加霜，嚴重影響台灣的語言多樣性與文化存續。

語言的傳承與發展離不開媒體宣傳，削減本土語言的媒體行銷預算，不僅降低社會對這些語言的關注度，也削弱民間推廣語言的動力。這種做法與國際趨勢背道而馳。全球許多國家都積極運用語言行銷策略來振興本土語言，例如西班牙的加泰羅尼亞語、紐西蘭的毛利語、英國的威爾斯語等，都是成功案例。這些國家透過政府支持與積極行銷，提升語言的社會價值，使大眾認識到使用這些語言的優勢，進而改變語言態度，提高使用率。

以紐西蘭為例，該國政府積極推動毛利語的使用，不僅在公部門增加毛利語的曝光率，還透過媒體與廣告行銷，塑造毛利語的現代形象，使其成為國家文化的重要標誌。同樣地，威爾斯政府也透過語言行銷策略，在商業領域創造威爾斯語的市場價值，讓企業將雙語服務納入營運策略，使威爾斯語成為品牌競爭力的一部分。這些案例顯示，語言行銷能夠有效影響社會大眾對語言的認知與態度，進而促進語言復振。

本土語言文化的消失，將是台灣無法承受的歷史傷害。藍白兩黨應該深思，究竟是要讓台灣走向文化自滅，還是要學習國際成功經驗，積極推動語言復振？我們呼籲藍白兩黨拿出良心，不要再亂砍本土語言文化的預算。

（作者是台東大學華語文學系教授 台灣語言學學會常務理事 台灣語文學會理事）

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