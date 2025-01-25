自由廣場》亂砍預算 癱瘓台灣 全民受害

◎ 林正二

藍白亂砍總預算，中央各部會已難以施政，對我國的國家安全、外交擴展、影藝文化、經建發展與育幼社福等影響甚巨，癱瘓台灣、全民受害，闡述如后。

國防預算遭大幅刪減、凍結達四十四%。業務費遭凍結三十%，軍事裝備費用統刪三%，影響主戰裝備維護、訓練彈藥籌補及戰機油料採購，衝擊國軍戰力。潛艦預算凍結五十%，實質上等同被刪減。在預算嚴重不足的情況下，沒有廠商願意跟國防部合造潛艦。而潛艦是阻擋共軍登陸侵台最重要的武器，在潛艦不足的情況下，台灣的前途堪憂。

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中科院無人機七六二五萬元預算亦全數刪除，無法因應中國無人機威脅，共軍將長驅直人。 國防文宣費遭統刪六十%，影響因應中國假訊息與認知作戰；差旅費削十五%至二十%，妨礙新興裝備接裝及人員訓練。由於美總統川普要求台灣應大幅提高防禦費用，此次國防預算大幅刪減，將影響美國對台灣的軍事援助與合作。 另數發部預算遭砍四成，除數位系統韌性強化計畫將大幅縮減，嚴重影響馬祖海底電纜的維護，衝擊我國安外，資安、數位與AI發展及打詐等業務均將受阻。

外交部業務費遭凍結五十%，嚴重影響我全球外交的擴展；媒體宣傳費1.1億元全數刪除，全球駐外人員將無法向國際社會說明台灣對世界的貢獻與存在茁壯的重要性。值此中國亟於併吞台灣之際，台灣應加強國際宣傳，以爭取民主國家更強大的支持，但在野黨卻刪減所有國際宣傳費用，此舉無異是要台灣向中國投降，等著中共接收台灣。

文化部遭刪減十一億元，凍結三十四億元，根本無法做事，國民黨員有強烈的中國民族主義，強烈傾中，要刨掉台灣文化的根，根除台灣意識，毫無台灣的國家認同共識。公視也被刪減二三○○萬元，凍結五五．七億元，嚴重衝擊高品質連續劇與藝文節目的攝製，影響國人生活品質至鉅。

經濟部遭刪除一○三七億元，除衝擊能源科技計畫等外，缺少了原擬補助台電的一千多億元，嚴重影響台電對民生電價的補貼，民眾與醫院、工業用電費必定提高，不利我醫療品質的維護與高科技發展。

教育部業務費遭刪減一八．三六億元。由於台灣公立幼兒園占比僅三十%，預算刪減將加劇教育資源不平衡的現象，影響育幼品質。

國民黨失掉政權後，用盡所有手段，不惜勾結中共，裡應外合，以奪政權，奪不下，就不惜搗蛋砸爛，亂砍國家預算，嚴重衝擊國家安全、經濟發展與人民福利，置台灣於險境，全民受害，全台罷藍運動已遍地開花，欲抗強鄰，先除國賊，欲除國賊，先救國會。

（作者是退休駐美外交人員）

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