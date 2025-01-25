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自由廣場》荒唐無知 可惡至極/強烈反對「壯世代」取代「銀髮族」

2025/01/25 05:30

◎ 周昌弘

昨天看到電視談話性節目而知道，民眾黨立委吳春城在今年度行政院總預算審查中，提出施行的計畫案凡有「銀髮族」三個字的，都一律必須改為「壯世代」，否則吳春城將凍結預算，這真是荒唐、無知及可惡到極點！

吳春城要求銀髮族必須一律改成壯世代，這是完全違反人類生理年齡的作法。五十五歲以上的人，本來就是近銀髮族，身體也漸虛弱，所以公務人員才規定65歲必須退休。倘若身體生理機能還能支持，則可以申請延退。以我為例，今年已八十三歲，幾年前完全退休，雖然學校仍然希望我繼續服務，但我自忖年紀大了，應該把職缺讓給年輕人，不要佔著茅坑不拉屎。何況我們已經享受了銀髮族的許多禮遇，如果依吳春城做法，硬要把銀髮族搖身變成壯世代，那許多老人福利是否也應同步都不要接受了？ 尤其是公車、捷運或高鐵的priority seat（優先席），是不是也不應該享受了？因為既然名為「壯世代」，不就應該要身強力壯，怎麼還能還享受優先席呢？

提出這種違反人類自然及生理年齡的事，實在應該立刻糾正，也應立刻撤回以凍結預算為要脅的所有通過案。尤其吳春城及其家屬早就將「壯世代」一詞申請專利，據為己有，將來若有人用此名詞則必被處罰，這是極度不公平且不合理的事。

本屆國會，藍白立委以多數暴力通過違憲，不合理的刪減及凍結預算的條款，己令國人非常不恥。尤其是親共的立委，置國家安全於不顧，真可悲亦可恨。昔日的反共抗俄，今日卻親於中共。 全國人民應覺醒，並大力罷免不適任的立法委員，將上述違憲及不合理的國會議員罷免掉，最好是重新全面改選，才能糾正這個極不正常的國會。

（作者是資深中央研究院院士 退休講座教授）

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