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自由廣場》紅色才是公敵 大罷免超越藍綠

2025/01/24 05:30

◎ 朱孟庠

各地民團發起大罷免行動，全台百工百業，跨越黨派攜手反共。聯電創辦人曹興誠串聯各地代表，宣布成立「反共護台志工聯盟」，重新定義藍綠，藍要反共、綠要守護台灣，台灣人應該是既藍且綠，不被政黨綁架。罷免統整作業，各地攤位都可以收全國各選區罷免連署書，這是對國民黨的不信任公投。

中國國民黨國會議員，剛當選，就由總召傅崑萁帶團赴中共國，堆滿笑臉與負責統戰台灣的頭子王滬寧熱情握手，回台灣，馬上在國會橫行霸道、大開倒車。台灣內部必須團結，反共守護台灣，罷免紅統立委是不分藍綠的最大公約數。

曹興誠批評，國會亂象在中共眼裡一點都不亂，因為這是他們精心策劃，利用國民黨以弱化台灣的統戰成果，我們必須罷免毀憲亂政的立委，只能成功、不能失敗，呼籲民進黨要攜手公民團體全力戰鬥，切勿「當家不管事」。

國防部業務費遭凍結30%、軍事裝備費用遭統刪3%，潛艦、無人機預算被凍結50%，且須經大院同意才能解凍，更是難上加難。最開心的當然是習近平，是中共，還有諸多不理性的刪減，癱瘓了整個國家。

今天的大罷免，其實是在剿匪，連正藍軍也加入，一位年輕的國民黨籍軍官說：我只是小小的尉級軍官，退役後都須管制三年不得進入中國。反觀國會議員掌握國家極機密，民進黨只要求他們報備就可，卻連這樣的法案，都不讓它進入程序委員會，廣大選民難道不會懷疑國民黨到底是站在哪一邊？所以我要站出來連署。」

正藍也站出來了。一位國民黨老黨員到我臉書表示：兩蔣時代迄今已五六十年，從小就被教育要反共復國、殺朱拔毛、匪諜就在你身邊！今天果真是匪諜遍布台灣，匪諜就在國會。罷免對我來說就是執行兩蔣時代清除匪諜的任務，罷免共匪立委，也可算是「反共復國」了！

這次大罷免關乎台灣未來命運，無論民進黨、其他小黨，甚至國民黨支持者，都要有全力一戰的決心。抗共保台，沒有藍綠之分，呼籲藍綠放下分歧，攜手共進，守護台灣。也呼籲民進黨整頓戰力，當家不鬧事，但不能不管事，更不能坐以待斃！

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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