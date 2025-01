自由廣場》春節英譯正名 彰顯文化特色

◎ 曾泰元

二○二四年十二月四日,「春節」被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄,其英文官網將春節譯為spring festival。此譯法再次引發了春節英譯的討論。

長久以來,中文世界普遍將春節譯為Spring Festival,聯合國教科文組織雖所採用此譯,卻將首字母改成小寫。但依英文拼寫規範,節日名稱屬於專有名詞,首字母應當大寫,Spring Festival才是更嚴謹的譯法。

春節的英譯常見者有三:Spring Festival(春日節慶)、Chinese New Year(華人新年)、Lunar New Year(陰曆新年)。漢英詞典通常以這個順序排列,英美詞典則不同,首選Chinese New Year,次選Lunar New Year,最後才是Spring Festival。《柯林斯英語詞典》則收錄了音譯的Chunjie,儘管這個譯法不見於其他詞典,但英國《電訊報》、美國《時代》雜誌和《大西洋》月刊等多家權威英文媒體都曾使用,足見Chunjie有一定的接受度。

詞典的觀點之所以重要,在於其權威性,但詞典的編纂往往滯後於語言的發展。英文語料庫的資料顯示,春節的英譯按常用程度排列為Chinese New Year、Lunar New Year、Spring Festival,這和英美詞典的順序相同,但與漢英詞典不同。值得注意的是,近年來Lunar New Year的使用率顯著上升,甚至已對Chinese New Year形成挑戰。此現象的背後,與韓國、越南在國際上推動去中國化的努力密切相關。

英語是當今世界的通用語,早已不再侷限於英美等少數核心國家,世界英語(World Englishes)的多元性已成為普遍認知。我們使用英語進行國際交流,固然不應刻意挑戰他人的語言習慣,但在表達自身文化特色時,也應當堅持立場,爭取文化話語權。

就春節的英譯而言,音譯的Chunjie應為首選。這不僅符合英語世界對文化特色詞的翻譯慣例(譬如韓國新年音譯為Seollal,越南新年音譯為Tet),也能彰顯我們春節的文化獨特性。次選是直譯的Spring Festival,至於Chinese New Year則作為輔助譯法。

如此正名,主次有序,既能確立我們的文化主體性,又能在跨文化溝通中兼顧理解與傳播。

(作者是語言學博士、詞典學學者、東吳大學英文系前系主任)

