自由廣場》錯把韓國瑜當成王金平

◎ 陳茂雄

民眾黨黨主席之爭，由黃國昌與蔡壁如兩人對決，黃國昌主戰，與中國國民黨聯合施展焦土政策。蔡壁如主和，認為政壇應和解，政黨之間的鬥爭非國家之福，綠營不少人支持蔡壁如，代表和解也是綠營重要的選項，但為何演變到雙方非決戰不可的地步？

執政黨在立法院面對藍白空前的壓迫，其背景只因柯建銘與黃國昌是宿敵，而演變成民進黨必須面對藍白的決戰。在立委選戰結果揭曉時，民進黨規劃的立法院長游錫堃就提出「以院長職位換取小黨結盟」的構想，柯建銘立即回應民眾黨是「沒有用的八席」。院長選舉時，民眾黨維持中立，保留結盟的空間，掌握國家資源的民進黨依然沒有和小黨結盟的思考，最後是民眾黨與中國國民黨合作推出焦土政策。

請繼續往下閱讀...

有人質疑，柯建銘原本被稱為「喬王」，怎麼一下子變成鬥雞？事實上柯建銘完全沒有變，是環境變了，而柯建銘不知道必須隨著環境變遷而改變自己，就像有人在冬天訂做了漂亮的毛料西裝，到了六月天出冷氣房時卻沒脫掉西裝。柯建銘之所以能變成「喬王」，是因為立法院當時由王金平當家。綠營或許還不知道中國國民黨保守派最厭惡的並非民進黨的政治領袖，而是王金平，當年馬英九就堅持要鬥掉王金平，若非透過司法救濟，王金平早就被掃地出門了。柯建銘應該很清楚，馬英九之所以非鬥掉王金平不可的原因，就是立法院的電話被監聽，馬對柯建銘與王金平的通話內容感到不爽。

中國國民黨保守派厭惡王金平，認為王是中國國民黨推出的立法院長，卻沒有利用院長職位掃蕩綠營。王金平一接立法院長，就創下不動用警察權的慣例，行事中立，主張朝野和諧。當年的太陽花學運，王嚴拒鎮暴部隊進入立法院驅離學生，學生誤以為馬政權不敢動用鎮暴部隊，進而佔領行政院，結果釀成流血事件。太陽花學運最後也是王金平給足面子，讓學生光榮的畫下句點。

柯建銘沒有變，只是還活在王金平當家的年代，忘了現在立法院是韓國瑜當家，再加上好戰的傅崐萁，沒得「喬」。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法