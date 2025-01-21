晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》美中都頭痛的難題 跨國詐欺將使緬甸淪為新代理人戰爭場域

2025/01/21 05:30

◎ 林書立

川普於美東時間一月廿日宣誓就職，各界期待川普就職演說能提出如何讓美國再次偉大的方案，以改善美國人生活，但美國外交政策與東南亞政治專家Hunter Marston日前卻拋出「應重新思考美國的緬甸政策」的議題，指出過去對緬政策無效，如今川普政府有機會改變這現象。此因華盛頓往昔認為，若加強參與緬甸軍政府的合作，恐跨越北京某些紅線，從而產生代理人戰爭的風險，因此不介入緬甸軍政府，採取以東協為基礎的外交談判，防止緬甸成為中國在東南亞擴大影響力的發展。

但是中國演員王星最近遭綁架至緬甸的議題，意外打破這個平衡，中國外長王毅罕見地召見東協十國的駐中使節，表態願與東協各國加強雙邊或多邊安全合作，顯然「東南半島的跨國電詐問題」的嚴重性，已從刑事司法問題蔓延成跨國外交與國際政治議題。

湄公河地區議題專家布萊恩艾勒（Brian Eyler）也指出，該地區的電詐機房已經是美國公民被騙的主要來源，形成新的安全威脅，美國必須帶領盟友採取整體行動。此因越來越多美國人淪為網路詐騙的被害人，這類犯罪活動在全球非法獲利，甚至已超越毒品暨其他不法利益，造成美國損失達一五九○億美元，佔美國GDP的○．六％，成為全球財損兆元產業，美國公民因而痛失畢生積蓄、家園甚至生命的人數正在劇增。也因詐騙機房位處複雜地區，既是犯罪組織發展區域，也是現代奴隸制的新場域，布萊恩艾勒特別建議川普，應透過整合成國家指揮中心的力道才能有效打擊跨國詐騙。

該報導指出，中國積極打擊網路詐騙，但只會促使詐騙活動轉變目標而已，亦即減少對中國公民的詐騙和販運，但同時轉向英語系國家及印太地區其他國家，事實上，詐欺園區內已出現印度、巴基斯坦甚至非裔的英語系奴役人口。

過去幾年來，美國司法部、聯邦調查局（FBI）、國安局逐漸關注這個問題，但沒有一個機構具備足夠資源和能力來進行協調，只能採取「打地鼠」的方式打詐，問題非常嚴肅，如何建構具備能力與資源以打擊跨國網路詐欺的組織，已是美國及全球必須面對的國安與外交問題。

（作者是現職員警，曾派駐外國警察聯絡官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書