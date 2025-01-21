自由廣場》美中都頭痛的難題 跨國詐欺將使緬甸淪為新代理人戰爭場域

◎ 林書立

川普於美東時間一月廿日宣誓就職，各界期待川普就職演說能提出如何讓美國再次偉大的方案，以改善美國人生活，但美國外交政策與東南亞政治專家Hunter Marston日前卻拋出「應重新思考美國的緬甸政策」的議題，指出過去對緬政策無效，如今川普政府有機會改變這現象。此因華盛頓往昔認為，若加強參與緬甸軍政府的合作，恐跨越北京某些紅線，從而產生代理人戰爭的風險，因此不介入緬甸軍政府，採取以東協為基礎的外交談判，防止緬甸成為中國在東南亞擴大影響力的發展。

但是中國演員王星最近遭綁架至緬甸的議題，意外打破這個平衡，中國外長王毅罕見地召見東協十國的駐中使節，表態願與東協各國加強雙邊或多邊安全合作，顯然「東南半島的跨國電詐問題」的嚴重性，已從刑事司法問題蔓延成跨國外交與國際政治議題。

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湄公河地區議題專家布萊恩艾勒（Brian Eyler）也指出，該地區的電詐機房已經是美國公民被騙的主要來源，形成新的安全威脅，美國必須帶領盟友採取整體行動。此因越來越多美國人淪為網路詐騙的被害人，這類犯罪活動在全球非法獲利，甚至已超越毒品暨其他不法利益，造成美國損失達一五九○億美元，佔美國GDP的○．六％，成為全球財損兆元產業，美國公民因而痛失畢生積蓄、家園甚至生命的人數正在劇增。也因詐騙機房位處複雜地區，既是犯罪組織發展區域，也是現代奴隸制的新場域，布萊恩艾勒特別建議川普，應透過整合成國家指揮中心的力道才能有效打擊跨國詐騙。

該報導指出，中國積極打擊網路詐騙，但只會促使詐騙活動轉變目標而已，亦即減少對中國公民的詐騙和販運，但同時轉向英語系國家及印太地區其他國家，事實上，詐欺園區內已出現印度、巴基斯坦甚至非裔的英語系奴役人口。

過去幾年來，美國司法部、聯邦調查局（FBI）、國安局逐漸關注這個問題，但沒有一個機構具備足夠資源和能力來進行協調，只能採取「打地鼠」的方式打詐，問題非常嚴肅，如何建構具備能力與資源以打擊跨國網路詐欺的組織，已是美國及全球必須面對的國安與外交問題。

（作者是現職員警，曾派駐外國警察聯絡官）

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