自由廣場》面對爭議法案禍台 教師使命重大

◎ 潘威佑

藍白兩黨立委削減文化教育行政預算、縮短中國籍配偶取得身分證年限、放寬中國籍人士加入全民健保門檻，這些爭議提案，不但削弱民主法治精神，還對台灣教育、文化發展及公民意識形塑帶來重大衝擊。我們必須以公民教育的視角，深入檢視其影響，引導社會關注其公平永續的政策方向。

文化與教育預算的削減，將危及台灣長期發展。教育與文化是國家進步的基石，支持偏鄉教育、文化資產保存等。藍白聯盟的立委藉由政治操作，大幅刪減轉型正義教育及歷史記憶保存等重要預算，使年輕世代失去深入了解歷史與文化的機會。教育工作者應堅持強調文化教育在公民素養與價值觀形塑的核心作用。

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縮短中國籍配偶取得身分證的年限，忽視國安風險及公平。將現行六年縮短至四年甚至更短，不但引發滲透疑慮及假結婚問題，對其他外籍配偶更是不平等待遇。政策須以公益與公平為前提，而非單獨為特定群體提供優惠，教師須教導學生認識公平與正義的重要性。

放寬中國籍人士加入健保門檻，對台灣的全民健保制度構成嚴重威脅。從六年縮短至一至兩年的提案，勢必吸引大量中國籍人士通過假結婚等方式快速加入，進一步加重健保財政負擔，也對其他外籍人士形成不公。健保應堅守平等與永續的核心價值，政策制定更應考量社會整體利益。

藍白立委推動的爭議政策，重創台灣民主與公平原則，並威脅教育、文化與健保等國家重要基石，對台灣社會造成多方衝擊。藍白委員毀憲亂政，做最壞榜樣，對年輕公民世代意識發展構成嚴重挑戰；教育核心在培養批判性思維與社會責任感，教師應引導學生討論政策公平性與長期影響，並透過模擬討論與分析報導，讓學生理解政策制定與社會責任的關聯，幫助培養正確價值觀與思辨力，共同維護台灣民主與社會公平的核心價值，為下一代建立更穩固的基石。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、台灣教師聯盟理事長）

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