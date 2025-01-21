自由廣場》斷手砍腳式凍刪預算 請在野黨停止胡鬧！

◎ 林逸民

最重要的國家預算，立法院在野黨在幾天內，四處揮刀亂砍，美其名是監督、預算瘦身，但細看其刪減方式，幾乎都是對預算項目毫無了解，就大筆一揮。

這樣胡亂刪減，使得防疫英雄「國民女婿」羅一鈞醫師特別發文請命，說明雖然疫情防疫時有編列特別預算，但是在疫情開始的最初兩個月，尚未有特別預算時，只能靠疾管署自己和衛福部及協力部會經費，這些預算若遭刪，未來發生其他疫情時，不堪設想。

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中經院連賢明教授也指出，政府預算是分科目的對應各項經費，例如，若是油錢被刪光，且特別指定各項目之間不得流用，此時就算司機薪資、購車費用都保留，但結果必定造成司機和車子被迫閒置，屆時又罵是浪費，這是極差的立法品質。國民黨團日前提案，將數發部業務費預算刪減到剩下一元，由於依法不得刪減人事費，依國民黨這種盲目刪減方式，將會造成數發部同仁一整年領薪水，卻沒辦法上班做事。

數發部的林宜敬次長也指出，數發部去年已在全國各地重要的軍警消防據點，佈建七七三個非同步衛星網路接收站點，這是台灣遭遇天災緊急危難時對外通訊最後防線，預算遭刪除將使台灣處於極大風險；數發部資安署、資安院數百位同仁，為台灣的政府機關與關鍵基礎設施提供全天候資安監控與防護，不可或缺；更別說台灣人民對詐騙不勝其擾，數發部數產署「智慧防詐通報查詢與數位信任應用發展」的防詐預算，竟遭國民黨提案全刪。

在野黨聲稱過去預算也都砍了幾趴。預算並非絕對不能檢討，但預算要瘦身，好比人體要瘦身，要瘦對部位，應該鎖定過剩脂肪進行瘦身，而不是一味不吃東西，結果減輕的體重，都來自於肌肉流失，反而變得更衰弱，更不能是先射箭再畫靶，預先設定要砍多少趴，然後就隨便揮砍，卻誤砍了手腳；又好比開刀切除腫瘤，必須經過各種診斷檢驗，先確定是惡性腫瘤，且術前要經影像醫學等方式確知腫瘤範圍，而非認為腫瘤約重一公斤，就隨手把肝臟切掉一公斤。

若有人聲稱要幫你瘦身，卻用上述粗糙手段，砍手腳、切肝臟，那肯定不是維護健康，而是謀財害命。同理，在野兩黨如此對待國家預算，口口聲聲「中華民國」高舉憲法，所作所為卻都在謀殺「中華民國」摧毀憲政。對台灣人民來說，就是在破壞台灣。

台灣是所有台灣人的台灣，國家若毀壞，覆巢之下焉有完卵？不分黨派，不分政治立場，所有台灣人都應該站出來，嚴正告訴在野的國民黨與民眾黨：不要再鬧了！

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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