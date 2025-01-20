社論》藍白以監督為名 行弱化台灣之實

藍白在審查中央政府總預算時，聯手亂砍，刪、凍預算的理由離譜荒謬，徹底暴露出意識形態掛帥與報復民進黨心態，引發各界撻伐。經社會輿論批判後，態度略有收歛，但狂妄本質不變，上週五仍強行表決通過通案刪減九三九億七五○○萬元。若再加計台電刪減一○○○億元及其他刪減數，刪減將超過二○○○億元，較一一三年度二九九億元，約增一七○○餘億元，約達六倍，對國家社會將造成全面性衝擊，而如此赤裸裸的「以監督制衡之名，行政治報復之實」，已為公民自救的大罷免潮加添柴火。

近一年來，藍白在傅崐萁、黃國昌等沒有核心價值，只有滿滿仇恨民進黨情緒的政客合作無間下，仗恃國會多數，在立法院審查法案或預算，大致在不容討論，甚至版本保密下，以舉手表決方式，通過了國會擴權案、財劃法、憲訴法、選罷法等修正案，並以提高警消等人員退休所得替代率，意圖對特定族群綁樁，不惜迫使年金改革在最後一哩路，反向走上回頭路。如今在總預算審查上，更可見藍白為所欲為，目空一切，變本加厲，只要看不順眼，或能使民進黨政府增加施政績效，與強化國防，皆遭到瘋狂刪除或凍結的噩運。國家總預算的審查應基於促進經濟發展、國家安全與社福醫療等為原則，進行理性、專業、科學的審議，方能真正看緊人民的荷包，推動國家的永續發展。但藍白卻將國家總預算編列的公務機關業務費用，或對各類福利措施、研究計畫的補貼，視為民進黨綁樁、自肥的經費，因此不問是非黑白，予以亂刪一通，甚至比賽誰刪的比較多，以此沾沾自喜，造成國家機器難以有效運行，名為節省民脂民膏，實則導致國家的癱瘓，弱化台灣，予中共有可乘之機。

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如果列舉藍白刪、凍總預算的理由與金額，大抵會被彼等讓台灣崩壞的圖謀，感到驚悚、憤怒。例如在台灣面對中共日趨嚴重的武嚇之際，藍白仍假借各種似是而非的理由，降低台灣的國防力量。如通刪軍事裝備及設施三％，並凍結潛艦國造經費二十億元中的十八億元，以及大砍發展無人機計畫。其首要負面影響，則是川普二．○要求友邦提高國防預算佔GDP比率，首當其衝乃是台灣，而藍白竟反其道而行，台灣自我防衛決心恐將遭到川普政府質疑。美國如果因而改變捍衛台灣安定的承諾，藍白除了討好中國，如何向台灣人民交代？另外，潛艦國造是突破國際採購困局的自救方法，如今首艘原型艦大致成功，但後續的造艦預算卻成了藍白的眼中釘，何以至此，到底是誰在背後操控，台灣人民必須看透真相。此外，無人機在烏俄戰爭展現不對稱的強大戰力，面對龐大的中國，積極發展無人機應成為保障台灣安全的重要策略，但預算卻被藍委刪除，無異扼殺台灣發展無人機的生機。

其次，藍白因為仇恨民進黨、反本土化，竟以公視拍攝的影片扭曲史實為由，提案刪除二十三億元的補助，形同迫使公視「廢台」。台灣的影視產業因市場規模較小，難與中國、南韓、日本競爭，淪為艱困產業，近年因政府大力補貼，產生不少優質作品，也打開了國際市場，台灣影視產業日漸壯大。不料，補助公視預算卻遭到藍委陳玉珍提案全數刪除，即使經該黨委員力勸而改為略刪，但陳玉珍仍不改其對影視文化產業的無知，依舊大罵接受國家補貼的影視導演為「惡僕欺主」、「那隻要飯的碗」，其問政品質之低劣，可見一斑。

除了大項目之外，藍白的「無差別攻擊」，更造成很多無辜的受害者。例如近年詐騙猖獗，警政署為了打詐必須擴編預算，卻反而被刪掉兩億元，這是在鼓勵詐騙集團嗎？其次，民眾黨以居住正義吸引年輕人，但代理主席黃國昌卻帶領刪減、凍結內政部「國土管理業務」四十一億元，其中有大筆的社宅、租金補貼經費。這樣對得起支持民眾黨的小草們嗎？再者，藍白通過提升退休警消的所得替代率，但藍委王鴻薇卻以「是否為未來戰爭災害做準備」為由，大砍一億元包括新式頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練等支出，這種顛三倒四的作法，也令人匪夷所思，已經引起「消防員工作權益促進會」發文呼籲王鴻薇懸崖勒馬，勿利用基層消防員及民眾安全，做為政治鬥爭工具。

翻開藍白刪、凍總預算的細目，可謂「滿紙荒唐言，一把辛酸淚」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批判，藍白對總預算的審查︰第一，委員會中心主義被摧毀、專業審查被推翻；第二，整個協商只是過水，總預算沒有任何提案進入實質討論，再次上演不討論就表決；第三，藍白黑箱、最高機密版的提案再次故技重施。確實一語中的，批到要害。更嚴重的是，藍白自以為在霸凌民進黨，其實是台灣的政府機關、各行各業都受害，因此說是在打壓民進黨的執政，實際上卻是強烈傷害台灣。選民的眼睛是雪亮的，藍白如此胡作非為，傷害台灣，終須面對人民的怒火。

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