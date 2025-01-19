自由廣場》台灣隊正名行動 就從現在開始

◎ 茗言

第六屆世界棒球經典賽資格賽即將於下個月底開打，中華台北正名的議題又再度浮現。隨著對台灣隊的期望越高、正名的企盼也越高；台灣隊取得的成就愈高、正名的呼聲愈高，至去年勇奪世界十二強冠軍即已達到頂點，「TEAM TAIWAN」並非外力強加的行銷操作，而是發自球員與民眾心中的自我認同。

自日治時代開啟「野球」風潮後，棒球早已深植民間社會百年，作為台灣的「國球」，無可厚非乘載著民族主義。根據長期民意調查，目前只有二．四％民眾認為自己是中國人 ，繼續使用中華台北無疑是「歹旗累鼓」，無論是球員或球迷都備感疏離。而中華台北是兩蔣時期國民黨「漢賊不兩立」下，「一個中國」代表權爭議之妥協產物，沿用迄今之實質意義即等同承認一國兩制自我矮化，衍生出日前馬英九率領中生團公開祝賀「中國台北」獲得世界冠軍，引發全台「黑人問號」之荒謬言論。

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經典賽屬棒壇三大賽事之一，由美國職棒大聯盟及其球員工會共同策劃。既非奧會官方組織，自不受一九八一年洛桑協議之拘束，且美國職棒大聯盟及小聯盟對於現役與退役台籍球員之網站介紹皆標註「來自台灣」，期盼政府能善用此有利條件，效仿「護照放大TAIWAN」字樣之模式啟動正名，不求一步到位，棒球將於二○二八年重返奧運正式競賽項目，台灣隊正名行動應從現在開始。

（作者為台北市民，法學碩士）

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