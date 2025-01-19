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自由廣場》謹防中國派來官宣的野蠻奧客團

2025/01/19 05:30

◎ 竹木一工

中國十七日宣佈：為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，希望台灣方面為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品…。

中國「回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼」的政治語言令人厭惡、要求「為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品」的道德訴求令人啼笑皆非。

綜合中國《中華人民共和國旅遊法》、《關於進一步加強旅遊行業文明旅遊工作的指導意見》…等官方文件，中國政府自證「國人不文明的行為，嚴重損害中國形象」。根據中國百度及與論彙編，常見的中國遊客惡習為：暴發戶心態較突出、購物闊綽但愛砍價、公共場所喧嘩、衛生習慣不好，隨處拋丟垃圾，隨地吐痰，污染公共環境、購物，買票，參觀，就餐時爭搶擁擠，插隊加塞、在公共交通工具、賓館飯店、劇場影院等公共場所高聲接打電話、不尊重歷史文物，過度維權近乎蠻橫…。

就如我們希望民代幫忙監督政府，但絕不是藉勢藉端亂砍預算，瘋狂執行中共交付亂台任務這樣的藍白立委，我們歡迎中國人來台灣旅遊，為觀光經濟添柴火，但絕不是帶著政治任務，來台污染文明，破壞社會秩序與善良風俗的野蠻奧客團。

吾人希望中共政府既然有誠意交流，就不要如美國準國務卿盧比歐在參議院聽證會說的：「我們曾歡迎中國共產黨加入全球秩序之中，然而，他們利用了全球秩序的所有好處，卻無視他們應承擔的所有義務和責任，相反，他們通過撒謊、欺騙、駭客和盜竊，以犧牲美國利益為代價，獲得了全球超級大國的地位。」

中共既然要交流，就要革除「坑矇拐騙偷」的惡習，學會遵守秩序的文明禮儀，否則還不如不交流。

（作者從商）

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