自由共和國》清水唯一朗／日本政治迎來轉型期——從一黨獨大走向「熟議」時代

清水唯一朗／日本慶應義塾大學教授

二○二四年是世界各國舉行大選之年。當初，預測日本在二○二四年沒有大選，但二○二四年十月解散任期還有一年的眾議院，舉行大選。結果，時隔卅年出現少數執政黨執政的局面，也讓日本政治迎來了轉型期。

岸田文雄內閣在二○二一年十月舉行的眾議院議員大選、第二年二○二二年七月舉行的參議院議員通常選舉中獲勝，獲得到下一屆參議院議員選舉為止三年沒有選舉的可謂幸運期。在國政選舉較多的日本政治中，獲得三年沒有選舉的執政時間也屬極其罕見。岸田政府得到這一巨大優勢，滿懷期待能實現諸多政策邁出了執政的步伐。實際上，確實實現了增加防衛費的預算，並明確表示了隨之而來的增稅方針等政策。

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但是，好事多磨。岸田政府沒能執政期滿三年，二年就辭去了自民黨總裁的職務下台。圍繞政治資金派對的秘密資金問題導致了國民對政治的不信任。不可否認，自二○一二年以來，在多次選舉中大獲全勝的自民黨出現懈怠。

不過，這種對政治的不信任只不過是壓倒政府垮台的最後一根稻草而已。岸田內閣的支持率早在二○二二年五月的廣島峰會上創下了不到五十％的紀錄，之後一直處於低谷。 在大選之際NHK在二○二四年十月廿一日發布的輿論調查結果顯示，投票中最重視的不是「政治和金錢」問題（十一％），而是經濟、物價對策（卅八％）。國民對物價暴漲和日元貶值的現象越來越不滿，因此「政治和金錢」問題也就成了問題。

面對持續下降的支持率，在二○二四年九月自民黨總裁選前，岸田首相宣佈辭職。具有清廉形象的石破茂被選為繼任新總裁，並出任首相。正如預想那樣，內閣支持率攀升到五十％左右，但之後大選，結果自民黨遭遇慘敗，獲得四十一％議席，與公明黨的聯合執政黨也未達到半數。

十一月，作為自民、公明的少數執政黨執政的政權，第二次石破內閣宣告成立。自一九九四年羽田內閣以來，時隔卅年少數執政黨政權再次執政。無論是執政黨還是政府，幾乎沒有人經歷過少數執政黨執政的局面。今後政局究竟何去何從，充滿不安因素。

環顧世界，少數執政黨執政並不少見。在多黨制國家較多的歐洲自不必說，東亞、韓國、自二○二四年開始台灣也是由少數執政黨執政。二戰後日本政治長期以來自民黨一黨獨大的局面反而屬於特殊情況，但目前可以認為日本已經成為一個「普通的國家」。日本政治正處於多黨化的局面。可以說出現了可以將對立的能量轉換為協調的結構。

石破首相提出熟議（審議式民主）

石破首相提出「熟議（審議式民主）」，表示將與在野黨協調運營政權，並出席了從十一月末開始召開的長達廿七天的臨時國會。在補充預算中，接受了立憲民主黨提出的要求，拿出預算用於支援遭受震災的能登半島地區。這也是首例在國會修正並通過政府提出的修正預算案。

涉及「政治與金錢」問題的政治改革相關法案也通過了廢除在野黨聯合提出的政策活動費、設立公明黨和國民民主黨提出的政治資金檢查機關等三個法案。針對這些成果，石破首相強調，「執政黨和在野黨進行開誠佈公地討論，不正是符合國會熟議（審議式民主）嗎？」。

有意義的國會論戰有了頭緒。在臨時國會上表現出的「熟議（審議式民主）」，反而更加符合日本人的國民性。最重要的是，日本選民對執政的政治家的業績進行評價而投票的意向很高。

新年伊始，二○二五年一月下旬日本將召開通常國會，以審議新年度預算為核心正式展開國會論戰。石破內閣除了國民尋求的經濟政策以外，以美國政權更替為首的國際環境不斷變化之中，也將面對如何制定自身重視的安保政策。迄今為止石破首相和台灣的往來不多，但自己宣告競選自民黨總裁後訪問了台灣，重視台灣的舉動受到矚目。

通常議會的會期是一五○天，要開到六月下旬。緊接著，七月要舉行參議院議員的通常選舉。日本政治面臨轉折期，政府、執政黨、在野黨將如何行動備受關注。

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