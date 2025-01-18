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自由廣場》大砍數位部預算 重創台灣資安

2025/01/18 05:30

◎ 陳昶日

本週「美國司法部與聯邦調查局宣布一項全球執法行動，從各地近五千部電腦中揪出遭中國駭客植入的惡意軟體並予刪除。最新消息是，美國財政部有超過四百台電腦遭中國政府幕後支持的駭客入侵，盜取敏感機密檔案，連財政部長葉倫電腦也未能倖免，拜登政府即將在卸任前頒布更高資安標準。

俄羅斯入侵烏克蘭後，低軌衛星重要性水漲船高，再加上近三年來每年平均七起海底電纜破壞事件，強化通訊韌性成為當務之急。數位部正在積極建置非同步軌道衛星，是一般民眾看不到，必要時卻可以救命的必要基礎建設，同樣也在此次大幅度刪除預算中。

台灣身處境外敵對勢力攻擊的最前線，去年每天平均遭受攻擊次數約為兩百四十萬次。資安議題的專業門檻高，在野黨立委知識不足、無力監督質詢，竟藉口反詐，拿來當作刪除預算癱瘓政務的工具。

數位部成立兩年多來樹大招風，一直是在野陣營與特定媒體圍剿對象，持續遭莫須有罪名造謠抹黑，如今回頭看，原來竟是處心積慮在為「毫無功能」的藉詞鋪路，是把業務費刪到只剩一元的前菜而已。

數位部三大政策目標係確保國家資通安全、促進數位經濟發展以及加速國家數位轉型，立法院通過組織法中明定九大掌理業務，全都未明確提及反詐打詐項目。行政院組成打詐國家隊後，其中一員數位部公親變事主，淪為丟石頭的頭號代罪羔羊。

藍白兩黨以打詐成效不彰的名義製造民粹，所包藏禍心則是為瞄準數位部所主管的關鍵核心業務:通訊韌性與資訊安全。如今預算大刀砍向通訊韌性與資訊安全，藍白立委目的只為削弱台灣資訊安全。

（作者從商，台北市民）

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