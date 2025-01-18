自由廣場》福爾摩沙 統媒放不下仇恨

◎ 沈建德

賴清德說「福爾摩沙沒有仇恨放不下」，統媒卻放不下，指稱台灣為福爾摩沙是賴清德的誤解，遐想與編造，沒有自信。又稱中國明朝台灣就叫台灣，福爾摩沙不是台灣。

但台灣稱作福爾摩沙，這是常識。若有仇視，應該是有人配合中國的認知作戰。因為台灣稱作福爾摩沙，就代表台灣不是中國的一部分，中共和同路人容不下。二○○一年八月六日，位於廣州火車站附近的「福爾摩莎西餐廳」，遭廣州市工商部門強制拆掉招牌，就是例證。

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但仇視無用，聯合國第一本年鑑就稱台灣為Formosa，時在一九四七年。這顯然已是國際共識，且由來已久。之後，一九五○年聯合國大會也有The Question of Formosa.的議案。一九五一年舊金山和約第二條（b）日本放棄台灣，也是用Formosa稱之。

一九五四年台美協防條約雖改為Taiwan，但審查條約的美國務院，翌年仍有福爾摩沙決議案The Formosa Resolution。一九七一年十月十九日，二七五八號決議前，挺中共的獅子山共和國代表PRATT發言時，台灣、福爾摩沙並用，他說：「根據開羅宣言福爾摩沙或台灣屬於中國的領土」。福爾摩沙也扯出開羅宣言，一九五五年二月一日英國的國會記錄剛好就有，且不利於中國，其內文記載：議員質詢開羅宣言福爾摩沙歸還中國，但該宣言的起草人邱吉爾否認開羅宣言有將福爾摩沙交給中國，邱吉爾同時否定台灣不是福爾摩沙，也否定中國對台主張。事實就是事實，中國無法一手遮天。

（作者為前中興大學企管系副教授）

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