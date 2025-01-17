自由廣場》一江山戰役70周年 翁曉玲們愧對烈士

◎ 楊浩民

明天是一江山戰役七十週年紀念日，一九五五年一月十八日，共軍大舉進犯浙江外海的一江山島，國軍司令官王生明率部奮勇迎戰，「旌蔽日兮敵若雲，矢交墜兮士爭先」，最後寡不敵眾，壯烈殉國。一江山既失，同年二月，政府由美國協助將大陳島軍民全部撤退來台。台北市區現在還有一江街、一江公園、一江山戰役紀念碑。

當前中國不斷對台灣恐嚇威脅，機艦擾台、共諜滲透，我們必須支持國軍、反共保台。要對自己有信心，不要聽信親中政黨政客唱衰國軍，看看烏俄戰爭，俄羅斯軍力世界排名第二，勝過烏克蘭有餘，且不必跨海作戰，卻打了三年仍無力征服烏國，北韓派兵一萬多援俄，徒增死傷，毫無用處。再看一九七九年，中國攻打越南，不必跨海，還不是灰頭土臉。

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紀念一江山烈士，不讓他們的鮮血白流，最好的方法就是我們要堅守民主陣容，加強戰備，絕不讓中國併吞台灣。全民都應當國軍的堅強後盾，選舉時絕對不能投票給專門扯國軍後腿，打擊國軍士氣的親中政黨。

是哪個政黨的立委在阻擋潛艦國造預算？又是哪個政黨的退將去中國恭聆習近平訓話？台海危機的根源出自中國的侵略野心，流氓打人哪裡需要理由，共產黨殺人也不需要理由，絕對不是親中政黨所說「台灣乖一點，不要刺激中國就不會有戰爭」那麼簡單！

一江山或金門有宣布過獨立嗎？中共還不是照樣瘋狂攻擊？馬英九說有生之年要盡最大努力阻止台海發生戰爭。乍聽好像很感人，但請注意，他並不是說「要阻止中共併吞台灣」喔，所以他的意涵極可能就是要使台灣投降！國民黨立委翁曉玲則說「中國收復台灣有何不對？」這幫人對得起一江山烈士嗎？

（作者是公務員）

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