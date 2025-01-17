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自由廣場》全民都將受害／沒錢宣導反詐 警察吃不消了

2025/01/17 05:30

◎ 林山姆

報載立院預算審核將全數刪除刑事警察局的反詐欺宣導經費，然而發生在台灣的詐欺手段一直走在科技最尖端，許多詐騙手法已著手運用科技與AI深偽、LLM機器人等技術，造成一般民眾難以分辨，此一特殊型態詐欺令人防不勝防。

警察機關除了要偵辦詐欺犯罪，還必須負責監督製作相關宣導素材，好讓民眾知悉詐欺犯罪之各類手法與最新型態，一旦把識詐宣導所有經費刪掉，警察為了爭取時效，讓民眾及時獲取最新防詐資訊，以縮短資訊落差，只好再走回警察機關「無料」宣導、土法煉鋼的回頭路，如此一來，只會讓更多員警增加額外的工作負擔，疲於應付，且因專業度不如致效果不足，而可能導致更多民眾被害，造成家庭悲劇，更有可能因為宣導通路不足，造成跨國人口販運失控，成為壓垮警力的稻草。

去年十一月的民調顯示，高達八成七民眾認為打詐最應強化的是「防詐宣導」，民眾認為，必須加強宣導詐騙手法，此外該民調調查民眾對「警政署於一一四年增加編列預算，加強在電視及網路媒體宣導詐騙手法」，八十七．三一％表示贊成（五十六．七○％表示非常贊成，三十．六一％表示還算贊成），民眾更認為應該要多在「電視」、「網路社群媒體」、「網路影音平臺」宣導。因此，基於民意調查顯示國民亟需知道最新詐騙手法，且應透過實質有效的媒體通路上，將政府拍攝的反詐欺影音進行投放，也騰出更多空間讓警察能全力在偵查詐欺犯罪的專業上努力，讓全球詐欺潮流對我國產生最小影響。

詐騙是全民受害，打詐是首要治安工作，必須透過舖天蓋地、分齡分眾的識詐宣導，以全面提升國人防詐免疫力，幫人民建立起足夠的防詐意識；如今大幅刪減識詐宣導預算，將嚴重削弱識詐、打詐的力量，徒增民眾挨詐風險，反詐宣導不同於一般政策宣導，不會美化數字，單純是為提升民眾警覺性，揭露最新詐騙手段及趨勢千萬不要再逼警察走回無料宣導的老路。

（作者是警察）

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