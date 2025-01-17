自由廣場》罷免救亡圖存 民進黨應攜手公民討伐國賊

◎ 朱孟庠

藍白一場廉價的「政變」，引動毀憲亂政危機，全民不安。欣見民進黨議員由沈柏洋立委領軍，召開全國大罷免民調公布記者會，宣示回應民意並與公民力量站在一起。依據民調有八成民眾表示，不適任的國會立委就該罷免。國民黨一年來專門提出圖利敵國的法案，台灣公民不容其透過廉價「政變」，破壞台灣「價值」，顛覆民主「制度」。

民進黨當從基隆罷免的失敗得到教訓，與公民團體攜手同心。賴總統身為全民總統，必須走完憲法上該走的自救程序。至於地方民代，自當吹起號角，全力衝刺，不能等到第二階段才開始參與連署，因第一階段通過後到第二階段只有短短六十天，而連署達標件數卻是第一階段約十倍，屆時恐怕來不及。

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至於公民團體，運用智慧，百花齊放，罷免運動的文標、動漫、作曲、影片、戰略，創意十足，跨域統整，成為語境精妙的當代藝術，語彙翻新，突破同溫層，視聽、文字、傳媒熱力奔放，展現台灣人主體認同之宣示。

藍白舔中法案一再顛覆既有價值、破壞現有制度，欣見公民透過嘲諷引動文化潮流，以「文化反諷」回擊「政治奪權」，全球最夯流行曲《APT》阿帕之，成為台灣大罷免文宣曲《阿罷之》的原型，諧音有趣，詞曲、肢體語言的挪用，反諷十足，當流行曲進入家戶，嘲弄「吃相難看」的國民黨，更具文化意涵。

薇害民主、刪除紅薇、剷除黑芯、無獻清林、文山退葆、板橋大刪元，大罷免是一場匠心獨運的民主運動，展現台灣人的創意與思潮，「退葆」是退中國、「除薇」即除紅統、「拔傅」即拔除中共在台第五縱隊，語彙均有時代意義，在這場犀利嘉年華式的嘲諷下，年輕人透過創意，成了最精妙的武器，引起全國關注，罷免救國家、罷免救台灣、罷免救蒼生、罷免救子孫。

國民黨在地方勢力盤根錯結，民進黨絕不能拿「當家不鬧事」當藉口而置身事外，青鳥罷免標語「我養狗，我不養走狗」，「我繳稅，我不養雜碎」，「更不是為了養共匪！」皆是新台灣人的怒吼與決心。為了生存，終須一戰！

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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