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自由廣場》政黨如何贏得共鳴?

2025/01/14 05:30

◎ 陳茂雄

朝小野大，中國國民黨自認很難登上九五，所以趁著掌握立法權的機會癱瘓政府，被激怒的民間因而掀起罷免潮。只是罷免與公投一樣，屬公共事務，會關心的人不多，投票率都很低，很難超越門檻。選舉就不同，因為會出現投票部隊，他們依循人脈及政治意識來投票，己方的候選人再差也一樣支持，對方候選人再優秀也照樣抵制。

基隆的罷免案，謝國樑將它當作選舉操作，推動罷免者則將它當作一般罷免案，謝國樑因而獲勝。顯然，無論新制或舊制，若將它當作單純罷免案將很難成立，必須將它當作選舉才能過關。但中國國民黨照樣會用選舉手段推出罷免潮，依由綠轉藍的名嘴評估，新的選戰綠營討不到便宜，依以往紀錄，全國性選舉綠營很威風，但小選區選戰就消風，因綠營選戰主軸在政治意識，全國性選舉容易發揮，地方性選舉就抵不過主打人脈的中國國民黨。

林姿妙第一次當選宜蘭縣長時，筆者斷言她連任仍會獲勝。宜蘭綠營朋友認為筆者是外地人不了解選情，因為一個連公文都看不懂的人怎麼可能連任縣長？結果筆者猜中了。筆者敢斷言林姿妙會連任，是因選民心目中，林姿妙是與自己完全一樣的親友，而綠營政治人物雖然也很客氣，卻是扮演宣道的「先知」，與選民距離太遠，林姿妙能與選民起共鳴，綠營政治人物則不能。

最近在台北舉辦的幾場歌星演唱會，聽眾擠破頭，一票難求，黃牛橫行。然而，若請世界第一流聲樂家來台灣演唱，黃牛會那麼活躍嗎？為何會如此差別？因為歌星演唱的方式與一般民眾完全相同，所選的也是一般民眾耳熟能詳的曲子，而聲樂家的演唱方式與一般民眾完全不同，所選的也是一般民眾較陌生的曲子，當然不能起共鳴。

綠營一向以政治信仰來爭取選票，扮演「先知」的角色，不能與一般選民起共鳴，林姿妙則是以市井小民的角色與選民打成一片，綠營在地方選舉顯然必須調整戰術才有勝算。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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