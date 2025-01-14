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自由廣場》格陵蘭背後的美中戰略對抗

2025/01/14 05:30

◎ 姚中原

川普公開揚言，未排除動用武力占領格陵蘭，震驚國際社會及美國盟友。

格陵蘭位於北極圈內是世界最大島，為丹麥的高度自治區，擁有豐富礦產稀土與石油儲量且全球戰略地位重要，向來是川普政府的「重要目標」。美國雖早有軍隊駐紮島上，但考量俄羅斯的威脅，及中國勢力近年漸漸滲透北極圈，如何有效實際控制格陵蘭整座島嶼，對美國安全至關重要。

俄羅斯是全球最大的鄰近北極國家，北冰洋海岸線最長，近年為維持在北極的軍事優勢，已建設完成超過四百多個軍事基礎設施，部署常規部隊；也頻頻在北極圈展開大規模軍事演習，派駐防空與特種部隊進行雪地訓練，積極加強北方艦隊作戰實力，已有多艘具備強大打擊能力的855M型「亞森級」核子動力新銳潛艦在北極區域服役。

中國雖非北極圈主權國家，但二○一三年獲准成為北極理事會的正式觀察員後，便積極參與及分享此區域戰略資源。尤其依據現行《聯合國海洋法公約》，北極的公海海域屬於全球人類共有資源，更讓中國有踏足與說話餘地，尤其北京在二○一三年一月發表《中國的北極政策》白皮書並自我定位是「近北極國家」。以上作法，都令美國不安。

根據中國的北極政策，希望藉北極航道的開發利用，與全球各國共建「冰上絲綢之路」，並參與北極航道基礎設施的各項建設、商業化利用和常態化營運。所謂「冰上絲綢之路」其實就是「一帶一路」在北極圈內的戰略延伸；以上計畫未來若實現，將使中國與世界國家有更多商業合作機會，也讓中國在北極地區更能發揮強大國際經濟與外交影響力。

但在美國看來，這些絕非只是經濟考量，另有軍事企圖才是重點；因北極圈是中共解放軍向美國發射飛彈的最近地點，對美國國家安全威脅極大。義大利總理梅洛尼九日表示，她認為川普「武力占領格陵蘭」是屬於大國遠距爭論的說法，是對中國等外國競爭對手的警告，告誡不得染指美國的關鍵戰略要地，川普尤其是針對北京政府，因中國的「領導角色」近年正在增強。

格陵蘭戰略地位重要，隨著氣候變遷因素更成為重要戰略資源的兵家必爭要地，研判第二任的川普政府，會直接或間接對中國做出強烈的戰略對抗態勢，且不會鬆手。

（作者是國防部戰略規劃司前副處長、大學兼任教）

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