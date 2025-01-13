自由廣場》貪腐事實擺眼前 小草選擇性忽視

◎ 秦靖

民眾黨聲援涉貪被押的前黨主席柯文哲，在自由廣場舉行「一一一釘孤枝」抗議活動，小草們不畏寒冬力挺。但司法真的迫害柯文哲嗎？民主自由的台灣還能「構陷」無辜忠良廿八年半的罪刑嗎？

小草們先被柯文哲當作提款機，不斷掏錢購買溢價數倍的KP競選小物或捐款政治獻金，現在又被民眾黨政客操弄上街抗議，寄望留住死忠支持者。

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柯文哲早已不是當初批判財團用刀叉吃人肉的素人，檢方查出他與威京集團董事長沈慶京密會十七次，三次在陶朱隱園聚餐。光是二○二三年九月卅日至二○二四年三月十七日間，不到半年就與沈慶京碰面、聚餐五次之多，筆者請問在外工作的小草們，你一年回家跟父母碰面幾次？

柯家人訴求讓柯文哲免押回家盡孝道，陪伴重病的柯爸爸，但是當柯文哲與財團觥籌交錯、官商勾結時，可曾念及家中長輩？

柯沈的互動頻率之高甚於家人，更多次傳訊提醒沈慶京注意民進黨議員許淑華將對京華城案進行質詢；當京華城案爆出後，沈慶京也透過他人在微信告知柯文哲，威京集團將登報澄清，希望柯不要誤會。一個堅稱自己「簡樸清廉」的政治人物，為何多次出入豪奢的陶朱隱園招待所，更變成通風報信的「報馬仔」？

短短半年內五次密會，加上其餘的十二次會面，這樣頻繁的私下接觸早已超出正常社交往來的範疇。一般民眾，特別是在外打拚的年輕人，可能一年都忙得難與父母團聚幾次，但柯卻能與財團大亨密切往來，這樣的柯文哲早與財團狼狽為奸，共同用刀叉吃人肉。

這些密集的會面更不會是「純聊天」，小草們有權利、有義務要求柯文哲或民眾黨說清楚、講明白，而不是一再被操弄上街遊行抗議，成為政治鬥爭的工具。

小草們，醒醒吧，別再盲目跟從！貪腐事實擺在眼前，別再選擇性視而不見。

（作者為教育工作者）

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