自由廣場》骨奴膚主：藍白遇罷難安 倒閣無膽

◎ 陳財能

傅崐萁等藍白黨在立法院顛覆台灣民主憲政秩序的惡形惡狀，若從中華威權體制轉型民主的脈絡來看，這是一股中華千年極權阿Q奴靈，正緊緊勒住台灣民主的喉頭，令台灣人快要窒息。這股奴靈本性就是「骨奴膚主中華性」及「千年惡習老毛病」！

早在百年前，中國作家魯迅看穿中國人「骨奴膚主」的奴性，著由阿Q對趙太爺的卑躬屈膝及對小尼姑霸道為主，來提醒長期浸沉在中華威權等級歷史中的中國人，以從「既要為奴，死要面子」的惡習和老毛病中覺醒。

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台灣是全球公認讚許的民主典範國家，中國共產黨統治的中華人民共和國，則是如北朝鮮人民共和國的獨裁極權國家。但是，為何自去年四月底迄今，傅崐萁等藍白黨立委在中共指揮下，從國會擴權、閹割憲法法庭的司法獨立、搶錢奪權削弱台灣發展及製造軍公教與一般人民的階級對立及族群對抗，來進行顛覆民主憲政秩序及社會穩定等行徑呢？這種向獨裁者卑躬屈膝，卻把台灣人當成小尼姑，就是「骨奴膚主中華性」的奴靈惡性！

台灣人看得很清楚，習近平二○一九年利用香港警察、中共特務、香港流氓、舔共立法會議員及進駐中共軍隊等手段，將鄧小平的「一國兩制」丟入歷史垃圾桶，活生生掐死港人的自由。

難道馬英九、朱立倫及掌握立法院多數的傅崐萁、韓國瑜等藍白黨，寧可為了「一個中國原則」、「兩岸同屬一個中國」及「兩岸一家親」，而聽從或迎合專制中共的長臂管轄，葬送台灣民

主，將台灣變成中國的嗎？

我們台灣人都看清楚了，當馬英九、朱立倫、韓國瑜、傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇、高金素梅、翁曉玲等在中共主子前一副恭謹的奴才樣，卻在台灣強行通過許多令台灣人憤怒的法案，更把民進黨立委打得遍體鱗傷，再用鐵絲網架高立法院圍牆的流氓行徑，就是魯迅筆下那個「千年惡習老毛病」阿Q的再現。

面對公民團體發出大罷免行動的怒吼，傅崐萁等國民黨立委為何惴惴不安？叫囂反罷免民進黨立委的朱立倫，又為何不敢直球對決發動倒閣？

凝視中國獨裁威權的歷史深淵，藍白黨寧可將中國共產黨遵奉為趙太爺，卻不願做民主時代主人，這種享受台灣民主主人的面貌，骨子裡卻潛藏迎合「中國極權獨裁」，以傷害台灣民主的惡性，台灣人必須深層認清。

（作者是花蓮人，台灣東社發言人）

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