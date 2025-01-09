自由廣場》格陵蘭、巴拿馬運河談起 川普邏輯下的台灣地位

◎ 黃惟冰

即將就任美國總統的川普八日表示，不排除動用武力「收回」巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，因為掌握這兩個地點的控制權，對美國的國家安全至關重要。事實上，川普在過去這段時間，已多次公開表達對於上述兩地的高度興趣。

簡單來說，格陵蘭對美國的戰略價值在於，格陵蘭位於歐洲與北美洲之間的最短飛行路線上，是美軍佈署彈道飛彈預警及攔截系統的絕佳位置。巴拿馬運河的重要性則更顯而易見，包括軍艦在內，每天都有許多的美國船隻仰賴巴拿馬運河才能省時的穿梭於大西洋與太平洋之間。

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至於台灣，實則兼具了格陵蘭與巴拿馬的地理位置優勢。光是一個樂山雷達站，就可以掌握北起朝鮮半島，南至南海，以及深入中國內陸的所有空域動態。這些資訊，對於印太區域的美軍在執行洲際導彈的預警及攔截任務時至關重要。另外，根據美國戰略暨國際研究中心（CSIS）去年十月所發布的報告，以貿易額計，全球每年約有五分之一的海運會通過台灣海峽。換言之，一旦台灣海峽兩岸都由中共掌握，等於是讓北京掐住美國、日本等貿易大國的咽喉。

前後對照，不言可喻的是，如果川普對於巴拿馬運河與格陵蘭都如此執著，就絕無可能坐視讓中共控制台灣。

（作者從事公共服務業）

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