晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共腐敗存量未除 增量持續發生

2025/01/09 05:30

◎ 廖明輝

習近平一月六日在中央紀委四次全會指出「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」，揭示中共反腐十二年來的困境。從習講話清晰看出，腐敗會成為中共痼疾，源於中共權力結構本身。

自改革開放以來，隨著中國經濟高速成長，中共一黨控制行政權力和資源分配權力，致貪腐成為常態。這種現象在十八大之前長期累積，形成龐大的「存量腐敗」。存量腐敗之廣泛，幾乎每個官員都可能捲入。即使高壓反腐，仍有大量舊案被翻出，暴露存量問題的複雜。腐敗問題不僅是過去的遺留，而是持續增長。當前「增量腐敗」主要源自權力運作黑箱化和缺乏監督機制，只靠中紀委監督，存在制度上的盲點。無論是國有企業、地方政府或軍隊，權力高度集中卻缺乏透明分配與使用，讓新腐敗案件層出不窮。軍隊內部的腐敗，特別是近期高層領導接連落馬，再次證明腐敗的再生性，即使習近平再三強調「從嚴治黨」也無法真正阻止。這並非僅因個人貪婪，而是中共體制內存在的結構性問題。

習近平的反腐模式，反腐成為政治工具，強調集中權力以震懾官場，但這更像是「運動式反腐」，依賴領導人意志，而非制度穩定。當反腐成為政治鬥爭武器，反腐與維穩的界線變得模糊。習近平需要透過反腐以維繫對黨內控制，令官員不敢輕舉妄動，但也導致官場氛圍變得更加不信任。央視轉播習近平發表講話當下，台下官員正襟危坐並勤做筆記，擔心自己隨時被清算，整個官僚體系運作效率勢必受影響，甚至滋生更隱蔽的腐敗形式。

這種反腐模式缺乏外部監督，中共拒絕引入獨立司法或媒體監督，以致反腐未能真正觸及根本問題。內部權力的高度集中讓腐敗問題成為難以治癒的循環：反腐力度越大，官員的防禦心越強，腐敗手段越發隱秘，形成「越反越腐」的無限迴圈。習近平雖多次強調「反腐永遠在路上」，但他也無法掩蓋反腐效果與目標之間的落差。

中共缺乏外部監督是其腐敗問題難以根治的關鍵，台灣應密切觀察中共內部反腐形勢，特別是軍隊與高層權力機構動態，這不但關係中國政局穩定，也可能對台灣的安全形勢產生影響。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書