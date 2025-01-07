自由廣場》龐皮歐指點明路 台灣人自信捍衛主權

◎ 林逸民

「最友台前美國國務卿」龐皮歐於川普第二任期雖然未繼續任職內閣，但與川普仍密切互動，並投身智庫，對美國的國家戰略持續有第一手的知識。龐皮歐於六日三度訪台，參與福和會「邁向世界永久和平：美台的共同使命」論壇，再度重申對台灣民主自由人權獨立自主的信念，也明確的為台灣的未來指點一條明路。

龐皮歐任內高度友台，讓台灣人深深感動。但許多台灣人也擔憂，川普第二任期的國務卿盧比歐會繼續友台嗎？龐皮歐特別提醒，美國的國家戰略與外交政策，是美國總統主導，國務卿只是忠實的執行總統的意志，也就是說，不論是遏制中國，或是支持台灣，都由川普決定，而非國務卿，至於川普的戰略與政策思想，其實也不用猜疑，川普的信念並不會有太大改變，最好的預測方式，就是參考上一任期。

請繼續往下閱讀...

川普第一任期建立戰略清晰，結束過去戰略模糊的時代，過去戰略模糊也有其時代作用，但是產生額外風險，造成中國這樣的惡霸國家誤認能為所欲為，所以必須結束，川普第二任期也會繼續戰略清晰，繼續與印太盟國：日本、澳洲、菲律賓、印度等國合作，明確的遏止中國侵略。台灣是自由的，台灣是獨立的，這個訊息要大聲清楚的傳達給中國。

龐皮歐更提醒：習近平想讓台灣相信自己是孤立無援的，我們要讓習近平知道他是錯的，我們才是對的！友人的諍言不啻當頭棒喝，讓我們醒悟：高舉「疑美論」，不論有意無意，都形同習近平的同路人。

龐皮歐相信普世人權價值，像中國那樣，要求人民崇拜政府，不可有任何其他意見，人民只是政府的工具，這樣畸形的國家，不能成為世界的常態，為了抵抗中國的邪惡，像台灣這樣自由、獨立、擁有普世人權，由人民選出的主權在民的民主國家，一定要獲得支持。龐皮歐認為台灣是對抗極權專制中國的民主燈塔，他堅信，一定是台灣能改變中國，不會是中國能改變台灣。台灣每一次的民主選舉，每一次像這樣的論壇，都是在引領中國改變。

但中國當然無所不用其極的想改變台灣，而中國的滲透破壞也不只針對台灣，龐皮歐透露，其實美國破獲最大宗的滲透者，不是俄國，而是中國，也不只美國，世界各國從民間到政界都遭中國明目張膽的染指，中國這樣破壞民主的行為已經成為世界公敵，台灣應該展現獨立自主的決心，台灣人展現捍衛自由民主與人權的意志，自然能得到主流民主國家的一致支持。

龐皮歐可說一語驚醒夢中人，也為台灣只點了一條明路，自助而後人助，成為全球民主價值對抗專制中國的燈塔，必能得道多助，甚至登峰造極。龐皮歐對台灣的未來充滿信心，他以前國務卿的身分訪台三次，他也確信未來必有現任國務卿訪台，說不定，就是盧比歐。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法