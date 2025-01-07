自由廣場》如恆星般的公民 為台灣未來點燃希望之光

◎ 史里

《恆星一樣的大人》一文最近在網路廣傳，以台灣目前處境不失為好指引，當前台灣社會最需要的力量。

民進黨總召柯建銘表示將推動罷免立法院院長和國民黨內四十一席立委的「雙罷」行動，這將是守衛台灣民主的最重要時刻。

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政治的紛亂不僅來自藍白陣營亂政，也來自外部滲透與威脅。中國不斷藉認知作戰滲透台灣，破壞民主體制、瓦解社會信任。形勢險惡，每個公民都不能袖手旁觀，政治從來不是「別人的事」，而是我們每個人的事。

學者立委沈伯洋指出，面對台灣目前的政治困境，人民只有兩條路可走：一是透過憲法法庭解決爭議，二是發動全民罷免。如今憲法法庭的功能已式微，只剩「半條命」，罷免遂成為唯一選項，這是我們亟須認清的事實！

這場罷免，不只是政治行動，更是一場全民意識的覺醒。面對藍白焦土政策及全盤親中，這將是民主對獨裁的直球對決。

在台灣歷史，國民黨過去強化威權統治、鎮壓民主，如今積極扮演親中代理人，阻撓台灣的正常化與國際化。要為台灣的未來開路，就必須打破這個政黨的影響力「國民黨不倒，台灣不會好」！

我們每個人都在忙碌的日常中努力生活，但這不應成為忽視公共事務的藉口。每個人都能成為一盞燈，就算微弱，也能匯聚成燦爛星空，照亮台灣的未來。

（作者是台南市市民）

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