自由廣場》戰鬥即結盟 結盟即戰鬥

◎ 陳茂雄

總統賴清德元旦表態一月將邀立法院長韓國瑜到總統府喝「和解咖啡」，立法院民進黨團總召柯建銘日前卻喊出要罷免立法院正副院長及中國國民黨四十一席區域立委。柯未經黨內高層會議或黨團會議共識決就先衝，在黨內有些異音，也讓黨政高層十分為難、有微詞。

深綠同溫層屬主戰派，堅持戰鬥到底，沒有考慮到實力不足的政治團體戰鬥的困境。實力不足就不可能依賴戰鬥而茁壯，而是要靠結盟，最明顯的例子就是李登輝，蔣家選任李登輝及嚴家淦當「看守接班人」，再將江山還給蔣家，就是認定兩人的聲望夠，但在黨政軍特都沒有勢力，否則「看守接班人」就變成實質接班人。

請繼續往下閱讀...

因江南案件造成蔣家接班失敗，李登輝由「看守接班人」變成「法定接班人」，中國國民黨保守派要李登輝扮演虛位元首，位尊但沒權力，突圍的李登輝不只勢力薄弱，連性命都有問題，李夫人曾建議退出政壇，安詳的過一生，李登輝還是決定突圍，而突圍的方式就是結盟為主，戰鬥次之。

李登輝首先與實力頗強的李煥結盟，擋下保守派的攻勢。李登輝第一次選總統時，時任行政院長的李煥表態要當副手，由於他的實力及企圖心太強，李登輝不得不婉拒，拉破臉的李煥因而公開表示要續任行政院長，他掌控絕大部分萬年國會議員，若提別人就過不了關，當時政壇認定李登輝被將死了，讓人感到意外的，他與郝柏村結盟請下了李煥。

李登輝不只在中國國民黨內部結盟，也與民進黨結盟，若不是民進黨暗助，連戰擔任行政院長就過不了立法院這一關，因為該黨非主流派要擋他。而李登輝推出政黨補助就是幫民進黨，當時的民進黨相當窮，中國國民黨卻是錢多多。事實上民進黨也出現過結盟的紀錄，一九九六年代民進黨的勢力難與中國國民黨匹敵，但與新黨結盟就改觀，若不是張晉城跑票，民進黨就奪得立法院長寶座。

去年立委選戰結束後，被規畫為立法院長的游錫堃看出情勢不對，立即讓出立法院長，主張結盟，但游的聲音立即被主戰派淹沒，導致今日的政局。

（作者是中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法