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自由廣場》拒絕統戰入台 《海峽導報》禁得好

2025/01/06 05:30

◎ 馨娜

日前陸委會決定禁止《海峽導報》記者派駐台灣，指出該報曾受中共資助，並涉嫌捏造民調介入總統大選。對此，國台辦發言人激烈回應，指責賴政府不擇手段限制兩岸交流合作，是對「民主」的最大踐踏。

令人莞爾的是，無民主體制的中共居然批評台灣踐踏民主。台灣在二○二四年美國自由之家（Freedom House）《自由度報告》中被評為「自由」，得分九十一分，在亞洲地區屬於民主最成熟的國家之一。《經濟學人》智庫（Economist Intelligence Unit）二○二三年的民主指數報告，台灣位列全球第八名，屬於「完全民主」類別，在亞洲僅次於日本。台灣作為民主國家，無論在選舉過程、言論自由等表現皆有目共睹。

人權保障是民主價值的核心體現，人權紀錄罄竹難書的中共批評台灣踐踏民主，顯得極具諷刺。人權觀察（Human Rights Watch）作為全球最具影響力的人權組織之一，其報告常成為國際媒體和政策制定者的重要參考資料。二○二四年世界人權報告中指出，中國政府在新疆持續實施可能構成危害人類罪的暴行，包括強迫同化和對維吾爾族的宗教打壓。報告還強調了中共在西藏地區的高壓政策，試圖消滅藏族的語言、文化和宗教信仰。

對新疆和西藏文化毫無尊重和交流意圖的中共，卻處心積慮要求《海峽導報》來台設點，顯然是為了執行統戰目的。若非如此，中國已有《人民日報》、《新華社》等媒體在台駐點，為何還要對此事如此激烈抗議？《海峽導報》在中共對台統戰工作中扮演的角色不言自明，陸委會的決策大快人心！面對試圖併吞台灣的統戰行動，台灣政府絕對應該身先士卒正本清源，凝聚民間共識，拒絕統戰的滲透與操控。

（作者為國外業務）

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