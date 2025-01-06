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自由廣場》防國際駭客侵擾 守護關鍵基礎設施

2025/01/06 05:30

◎ 魏思源

國安局發布「二○二四中共網駭手法分析」報告指出，政府服務網去年每天平均遭侵擾數為二四○萬次，是二○二三年日平均侵擾數的二倍，其中多數為中共網軍所為，雖多已有效偵阻，但仍凸顯整體網駭侵擾態勢愈趨嚴峻。

賴總統日前受訪，指中國應尋求收回清朝割讓給俄羅斯的土地，直言「如果中國真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯在璦琿條約所簽的那些土地？」此番言論疑引起親俄羅斯駭客組織不滿，自去年九月開始持續攻擊我國金融設施與政府單位等網站，而晶圓代工廠及電子組裝廠、石化大廠也成為目標。

台灣遭中國的駭客攻擊已是常事，現加上普廷「主政」廿五年的俄羅斯，民眾熱中網攻張揚民族主義，未來走向應予注意。

親俄駭客團隊NoName057被認定為「民族主義駭客行動主義者」團體，時常對烏克蘭發動DDoS攻擊，俄羅斯發動入侵後，來自中國對烏國與北約國家發動的網路入侵數量持續增加。

如果中俄關係密切的駭客組織，聯手將箭頭指向全台一百多處關鍵基礎設施，諸如電力及能源機構、電信公司、交通運輸、金融機構、糧食集散中心、教育機構、軍事單位及軍校等，如其資安防護一再受到駭客威脅，則我們應如何未雨綢繆，應審慎思考。

當前，美國與其友盟國家，正積極測試能否以聯手制裁方式，化解單獨面對中俄網攻的左支右絀。此局面一旦成形，我國在新興人工智慧產業領先全球的生態圈與完整供應鏈，必能大力協助網安聯防行動，繼而將無所不在的駭客組織，各個擊破。至於可降低駭客攻擊威力的防護措施如防火牆、入侵防禦系統、交換器及路由器使用等，數發部應視之為公民教育的一環，加強民眾認知。

（作者從事資訊業）

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